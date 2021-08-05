殯葬大亨再涉炒股遭起訴　晟楠科技董座操縱股價4個月撈1816萬

▲國寶集團總裁朱國榮涉炒作晟楠科技股票獲利145萬，５日遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國寶集團總裁朱國榮因涉嫌炒作松崗股票遭起訴後，又被查出涉嫌在2012年初，以人頭帳戶相對成交方式，拉抬上櫃公司晟楠科技股票，獲利145萬元，同年間，晟楠科技董事長林朝榮也分2波操縱股價上揚，獲利更高達1816萬元，台北地檢署5日依違反《證券交易法》罪嫌起訴朱、林。

起訴指出，晟楠科技(3631)股價在2012年1月11日到3月1日間，每天平均成交量大幅增加，股價從每股33.5元上漲到51.1元，漲幅、振幅都高於大盤快一倍，分析發現，朱國榮和林朝容分別利用公司和親友人頭，連續委託買賣並相對成交，製造交易活絡表象，使得晟楠股價飆漲。

同年7月12日到9月30日間，林朝榮又用人頭帳戶，連續高價買入晟楠股票，再以相對成交方式買賣獲利，這次晟楠從每股26.3元，漲到39.85元，漲浮51.52%、振幅70.72%，明顯設有操縱哄抬股價嫌疑。

檢調原本獲報，全案是林朝榮找朱國榮協助炒過自家股票，但朱國榮否認，並稱是在餐會中聽到林談論晟楠公司狀況，覺得前景可期才投資，林朝容則辯稱是為了要鞏固經營權、現股轉融資等資金運用，否認炒股。

雖然最終查無2人勾結事證，但朱、林都是以相對成交等方式，頻繁買賣股票，行為和他們所說的投資、鞏固經營權不合，因此認為2人涉嫌操縱、炒作股票等多項罪名，依法起訴，並計算朱、林的實際獲利與擬制性獲利總額各145萬、1816萬元，請求法院宣告沒收。

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