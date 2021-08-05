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快訊／萬華阿公店要復業了！北市宣布3階段管理　茶室再生洗污名

▲▼台北市副市長蔡炳坤受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長蔡炳坤受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市萬華茶室於此次新冠肺炎疫情期間，有多名工作人員染疫，還發現「獅子王」某獅子會成員及多名確診者足跡，使台北市長柯文哲於5月中旬宣布停止營業，至今已過近3個月仍尚未復業。台北市副市長蔡炳坤5日坦言，要透過3個階段讓「阿公店」再生，洗淨情色污名。

蔡炳坤5日於台北市政府受訪，針對萬華茶室輔導管理，他表示，此專案受到柯文哲十分重視，要求他理性、務實、科學的反省態度做處理，並成立了專案小組，定調萬華重新出發、重現萬種風華，阿公店再生、洗淨情色污名。

蔡炳坤提到，萬華成為疫情重災區，「阿公店」也受到污名，所以要用非常謙卑、嚴謹態度成立專案小組處理後續工作，經過幾次府級跨局處討論，決定透過3種階段，一是溝通宣導、二是復業輔導、三是稽查管理。

▲▼自5月中爆發新冠肺炎本土疫情以來，台北市各市場、夜市營運受到極大衝擊，市長柯文哲昨宣布除萬華區部分熱區以外，其餘夜市可在29日逐步微解封，但龍山寺周邊包含廣州街夜市、梧州街夜市、西昌街夜市、華西街夜市、艋舺夜市等發表聯合聲明暫定休到7月12日後再視情況復業。疫情街道空景,三級警戒,紓困,攤商,店家,餐飲業,防疫,茶室,阿公店,清茶館。（圖／記者李毓康攝）

▲自5月中爆發新冠肺炎本土疫情以來，萬華茶室被柯文哲要求停業。（圖／記者李毓康攝）

蔡炳坤解釋，溝通宣導有4點很重要，第一是要讓「阿公店」去污名化，其實「阿公店」在萬華已有一甲子歷史，早期茶桌到現在茶室過程，希望找回讓長者聊天的地方功能；二是「色情零容忍」，這點北市府有決心，一定要做到。

蔡炳坤說，第三，要名實相符，商業登記跟實際營業要相符，看是屬於酒吧、酒家、茶室或KTV有侍者陪伴的，還是一般茶藝館、餐館或小吃店，這都要非常清楚；第四，一定要符合防疫相關規範，預計經過兩週溝通，會進入復業輔導期，「你來申請，我們就來輔導你。」並且做審查資料、到場場勘等，希望用最嚴謹態度協助業者。

至於第三階段「稽查管理」，蔡炳坤表示，過去有做、現在會強化，尤其是公安聯合稽查部分，要強化3種事情，第一是色情行為要按照政府專案處理，第1次查獲罰鍰20萬元以上，第2次查獲罰鍰30萬元以上，並且要斷水電；若違反陪侍則按照八大條例，查獲3次斷水電；違規使用、使照不符或違建，按照規定罰6萬至30萬元罰鍰，違建則會拆除。

最後，蔡炳坤提及，自己在3日有帶領團隊進場去分局跟業者面對面溝通，看到業者成立自治會，對這件事情表達不只是高度配合，甚至嚴謹制定公約、防疫作為，「這是很好的開始」，期待透過努力，讓萬華茶室在此次復業中，能符合民眾和地方期待。

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