資生堂千金遭起訴！盜用恩師10多張花藝照宣傳　違《著作權法》

▲李宓涉嫌盜用花藝老師的作品照宣傳，被依違反《著作權法》起訴。（資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

跨足演藝圈多年的資生堂千金李宓，近年轉型開花藝教室，卻和花藝恩師朱宛柔翻臉互控，朱指控李未獲授權就擅用她的花藝作品照片當宣傳，智慧財產法院日前已判李宓需為此賠償87萬元，台北地檢署5日再認定李宓的確未經同意使用了10多張恩師的花藝照片，依違反《著作權法》起訴李宓。

李宓2017年因電影《台北物語》闖出知名度，2020年《台北物語2》擠上賀歲片，卻無聲無息，李宓難過許久，決定走出低潮，報名朱宛柔的「露森不凋花」教室課程，李宓考上資格證照後，也開辦「薄荷天使不凋花 Mintangel」永生花店並招生。

▲李宓和恩師互控官司目前都敗訴。（圖／翻攝mintangelme）

沒多久，朱宛柔向媒體爆料，她的不凋花作品被李宓盜用作為宣傳照，李宓不滿反控朱涉嫌妨害名譽，但檢察官勘驗雙方LINE對話，發現雙方當時其實並沒有說清楚，李宓主觀認為已經取得朱女同意，朱女則認為尚未完成授權，認為雙方溝通誤會，已再2021年處分不起訴朱女被控妨害名譽案。

至於李宓被控涉嫌盜用36張花藝照片部分，檢察官同樣認為當初雙方確實有談過合作，但最終沒有談成，而36張花藝照片中，雖然有部分到底有無授權使用，仍有模糊空間，只能根據雙方對話紀錄，其中10多張照片確實未經朱婉柔授權，因此依法起訴李宓涉嫌違反《著作權法》。

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