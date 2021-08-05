「寧記」麻辣鍋商標最終戰　天母名店搬到大安區敗陣！母女遭起訴

▲知名麻辣鍋商標「寧記」再鬧雙胞案，天母名店跨區營業挨告。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

北市知名麻辣鍋店「寧記」商標的註冊權人中華寧記，不滿原本在天母營業的「天母寧記」搬到大安區競爭，中華寧記控告天母寧記負責人母女涉嫌違反《商標法》，天母寧記辯稱店名取「寧」起源於先祖名諱，但因經濟部智慧財產局一份公文寫明2店招牌易使人混淆誤認，已駁回天母寧記註冊商標，台北地檢署認為天母寧記母女明知故犯，依法起訴。

台北市大安區10年前發生一場「寧記麻辣鍋」大戰，主要起因於許多饕客把「寧記」當成麻辣鍋代名詞，同在光復南路上的中華寧記公司與寧記小吃店，就為了「寧記」是誰的商標，大打官司，雙方曾各有勝敗，但最後中華寧記取得勝利，並花了600萬元買下大安區最後一個寧記招牌，同時擁有4個「寧記」商標成為霸主。

沒想到，原本遠在台北市天母地區營業的「天母寧記」，在幾年前也搬到大安區加入美食戰區，中華寧記不甘費盡心力確認的唯一寧記又出現雙胞，憤而控告天母寧記涉嫌違反《商標法》，天母寧記的負責人母女辯稱，他們有位祖先的名字中有個「靈」字，取諧音再加上原本在天母營業，所以早就使用店招「天母寧記」，並非攀附「寧記」。

原本天母寧記母女獲得不起訴處分，中華寧記不服再議獲得高檢署發回，檢察官發函詢問智慧財產局，得到的回覆直接了當，認為2店商標容易造成消費者「混淆誤認」，且天母寧記多年申請註冊商標時，就已經因為類似理由遭到駁回，檢察官因此認為，天母寧記應該已經知道再用「寧記」可能有商標問題，卻在挨告刑事責任後仍繼續使用，顯有犯意，因此將張姓母女提起公訴。

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