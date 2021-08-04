柯文哲：高端疫苗違反醫學倫理與常識　酸陳時中「這與公眾利益有關」

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

食藥署7月30日宣布，完成4批高端疫苗檢驗，共計26萬5528劑，並核發封緘證明書，4日又有一批高端疫苗通過封緘檢驗。面對高端疫苗問題，台北市長柯文哲4日於臉書直批，這是一個很難回答的題目，「因為它實在違反醫學倫理與常識。」

柯文哲4日於臉書提及，這幾天台北市防疫記者會必考題，就是「高端疫苗」，但坦白講，「這是一個很難回答的題目，因為它實在違反醫學倫理與常識。」

柯文哲表示，非臨床試驗還沒做完，就開始臨床試驗，還沒解盲，政府就先簽採購合約。6月只完成臨床二期部分解盲，7月18日就有了緊急使用授權（EUA），完全臨床二期解盲還在幾個月後，至於臨床三期，還不知到底要不要做，然後就火速納入公衛施打疫苗計畫，幾天後高端的檢驗封緘作業就完成了。

柯文哲強調，當程序正義破壞，結果的客觀和真實性就會被質疑，這個時候政府應該就事論事，說明要這麼做的理由，掌權者不是傲慢的丟一句「你不打就不打，還有很多人要打。」

最後，柯文哲反問，如果台灣是因為沒有疫苗才適用EUA，那「為什麼台灣會淪落到沒有疫苗可打？是誰讓台灣人沒得選擇？」並以衛福部長陳時中今日在記者會中的言論，回酸「這個問法會不會不健康？絕對與公眾利益有關。」