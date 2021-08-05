新建台東警分局落成　饒慶鈴期許增加打擊犯罪能量

▲台東縣長饒慶鈴參加新建台東警分局及中興派出所落成啟用典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東警分局及中興派出所因原有辦公廳舍建物老舊、空間狹隘，台東縣警察局特別規劃在桂林北路舊台東公園旁興建新的警分局，4日舉行落成啟用典禮及新購置警用車輛校閱。縣長饒慶鈴表示，新警分局將提供員警更優質的辦公環境，也期盼新購警用車能提升執勤員警的機動性及安全性、增加打擊犯罪的能量，以提供縣民更安心的生活環境。

4日上午饒慶鈴及與會貴賓共同校閱新購置的警用車輛，隨後舉行新建台東警分局及中興派出所落成啟用典禮。饒慶鈴表示，位於台東市新生路與博愛路口的舊台東分局屋齡已有41年，因原有空間不敷使用，經評估規劃選址於桂林北路的台東公園內新建辦公廳舍，以改善空間不足及執勤同仁服勤環境等問題。新警分局建築面積1477.09平方公尺，總樓地板面積達4727.93平方公尺，並配置6間職務宿舍及多間男、女待勤室共4層樓建築。

新建分局辦公場所寬敞明亮，提供警察同仁良好的值勤環境及待勤空間，且停車空間充足，不僅公務車輛出勤便利，也保留車位供民眾報案洽公停放，期望為警察工作注入新的活力，也提供鄉親更好的服務。

▲饒慶鈴及與會貴賓共同校閱新購警用車輛。

為感謝所有員警和義警、志工的努力，警察同仁為了維護治安非常辛苦，縣府也特別編列預算汰換購置新的警用車輛，希望提升員警的執勤效率及安全。此次購置各式警用車輛計有41輛（轎式巡邏車12輛、四輪傳動巡邏車6輛、休旅式巡邏車10輛、轎式偵防車10輛、旅式偵防車3輛），總經費共約3396萬元，已驗收合格交車使用，採購款式皆為市場最新車款，輸出馬力及機動性極佳，為員警執勤提供精良利器，對於打擊犯罪及保障人民生命財產安全將有莫大幫助。

在辦公廳舍整建部分，除了今天落成啟用的台東警分局集中興派出所，期盼提供警察同仁良好的值勤環境及待勤空間；另外也整建成功分局待勤室，並積極辦理關山分局瑞豐派出所新建工程，展現縣府瞭解警察同仁的需求及治安維護的重要，列為優先推動目標。

另外，近年來縣府團隊在警政治安的維護上不遺餘力，不僅辦理路口監視系統強化縣內治安防護網，也爭取前瞻計畫進行光纖網路基礎建設，期盼以智慧化整合資源，提升治安維護的效能。

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