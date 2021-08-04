討工程款遭痛毆砍傷擄走...員工尾隨救命！惡煞假好心報案

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市林園分局接獲屏東110轉報，一名薛姓報案人表示有一名吳姓男子遭到一群人持空氣槍等武器押到高屏大橋下毆打後下落不明，林園分局員警到場後發現相關人都已經不見了，原來被押走的吳姓男子跳車逃命，還好吳男的員工一路尾髓，看到他跳車之後，立刻救援把他載往屏東一家醫院救治。警方目前抓到4名嫌犯，發現當初的薛姓報案人竟然是擄人同夥。

▲高屏大橋下發生砍人案件，還把人押走，涉案人車都在照片右側。（圖／記者吳奕靖翻攝）

吳姓男子為了要請領工程款大約60多萬元，3日晚間10點多跟對方相約在高屏大橋下見面，吳男找來2名員工陪同，但到場之後，他一個人下車，結果對方4、5部自小客開過來包圍，7、8人下車分別拿出開山刀、球棒、空氣槍對吳男砍、打，甚至還拿出空氣槍射擊，同時拿刀抵住吳姓男子腹部，強押上車開到東港鎮大鵬灣。

▲被害人偷錄對方惡行 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高屏大橋下發生砍人案件，警方抓到涉案主嫌以及同夥。（圖／記者吳奕靖翻攝）

吳姓男子在車內血流不止，很擔心自己昏迷甚至被滅口，趁著停紅燈的時候，開車門跳車逃命，還好兩名員工一路開車尾隨，看到他跳車，立刻開過來救援，將吳男送往屏東一家醫院急救，警方隨後就接到一名薛姓報案人打電話報警。

4日上午11點，警方抓到涉案6人當中的4人，包括劉姓主嫌，他供稱是因為「河道整地工程，工程款分配不均造成糾紛」，同時警方也發現當初報案的薛姓報案人，也是擄人當中的一名共犯，不排除是擔心闖出大禍、鬧出人命而報案，警方依照殺人未遂、聚眾鬥毆以及妨害自由移送偵辦。

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