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台南藍軍轟民進黨紓困不公　若發5千元紓困券能幫社會邊緣人

▲台南市議會國民黨團議員自由發言時，怒轟民進黨政府吹牛疫情超前部署，沒有國際認證疫苗，景氣大好是假象，社會邊緣戶領不到紓困金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團議員自由發言時，怒轟民進黨政府吹牛疫情超前部署，沒有國際認證疫苗，景氣大好是假象，社會邊緣戶領不到紓困金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團，怒轟民進黨政府宣稱疫情超前部署，超前到沒有國際認證疫苗，超前到景氣大好是假象，不全民紓困，導致很多社會邊緣戶領不到紓困金，直接到黨團議員服務處借錢度日，議員們要求黃偉哲市長跟著發便當，去感受連孩子都活不下去悲傷眼神，儘快履行承諾讓市民人人都有國際認證疫苗可打。

議員謝龍介先開砲怒批民進黨政府不關心體育，不提高得獎獎金，看到全民瘋奧運，只會忙著蹭熱度，還連連出錯讓網友罵翻，請民進黨好好學學他跟贊助的民間團體，10年來不間斷地偕同民間公司，拿錢出來鼓勵國小、國中、高中乃至於社會組的基層選手培訓和比賽，而且從不跟市府申請過任何經費，桌球館委外已被外界罵翻，是否仍有司法程序在進行，要如何活化桌球中心，請市府用心。

談到疫情紓困，謝龍介則火力全開，民進黨可有苦民之苦，國民黨不斷為民發聲要普發現金，民進黨政府完全置之不理，所以才請黃偉哲市長代為爭取發5千元紓困券，民進黨政府紓困不公，很多社會邊緣人沒有工作，赚不到錢孩子都要送人養了，卻不在紓困名單內，這些人3個月來不斷到國民黨團議員服務處求救並借錢，看看基層民眾生活有多苦，基層如果不去賺錢，孩子都要給人家養了，民眾也不願來借錢，實在是迫於無奈，議員們近來忙著發便當，請黃偉哲市長也應該一起來參與，看看孩子無助的眼神會非常心酸，「如果我做市長，會請社會局、民政局和警察局，找出社會邊緣戶」，黃偉哲市長民調會改變。黃偉哲說，會認真去找社會安全網的漏網之魚。

▲台南市議會國民黨團議員自由發言時，怒轟民進黨政府吹牛疫情超前部署，沒有國際認證疫苗，景氣大好是假象，社會邊緣戶領不到紓困金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

議員王家貞則以手板寫著「台灣人一把辛酸淚，民進黨滿口荒唐言」，痛批民進黨十大金句第一名「超前部署」，真是騙天騙地騙鄉親的超前部署，去年五月天，台南人歡心滿滿信賴迎大吏陳時中，今年五月天，台南人垂頭喪氣心驚膽戰等疫情，如果超前部署會死7百多條人命，經濟會無法正常運轉，民進黨欠台灣人一個道歉，疫情發生至今，黃偉哲市長簽了很多國民黨團議員的承諾書，是否會跳票？何時能踐履承諾？黃偉哲說，簽這些承諾有加前提，前提是不違反政府法令。

▲台南市議會國民黨團議員自由發言時，怒轟民進黨政府吹牛疫情超前部署，沒有國際認證疫苗，景氣大好是假象，社會邊緣戶領不到紓困金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李文俊也要求勞動局到中央開會要重視勞工紓困，因為蔡英文曾說，勞工是他心中一塊肉，結果說是一回事，做又是另外一回事，光是紓困金額勞工跟漁民就有所差距，很多勞工都放無薪價，這些勞工要養妻小，要養父母老人家，他的服務處也是不斷有民眾上門來借錢度日，民進黨吹牛說景氣有多好都是假象。

▲台南市議會國民黨團議員自由發言時，怒轟民進黨政府吹牛疫情超前部署，沒有國際認證疫苗，景氣大好是假象，社會邊緣戶領不到紓困金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾培雅則建議，讓65歲以上老人家免繳健保費，這波疫情讓民眾生活壓力更大了，大家真的需要紓困，這是有感政策，不要擔心1年30幾億的負債，高雄比台南負債嚴重的多了，高雄都免繳。別縣市產婦補助1萬元，台南只有6千元，第二胎才補助1萬2，台南市不要甚麼社會政策都比其他都差，希望生育補貼和免健保費能從明年度開始。黃偉哲說，會慎重規劃65歲免繳健保費和生育補助政策。

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