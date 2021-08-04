小黃車上放5本千元鈔！金流滿街跑　原來外送這產品

記者林悅／台南報導

台南市刑警大隊破獲1起租用計程車販毒集團，查獲34歲李姓男子利用網路通訊軟體聯繫於社區進行販毒以牟取暴利，下游成員租用計程車做為掩護開車外送逃避追緝，警方緝獲李嫌等9人到案，起獲安非他命、毒咖啡包、大麻等大批毒品及販毒工具，全案依毒品罪嫌送辦。

▲台南市刑警大隊破獲租用計程車販毒集團，起獲大批毒品等贓證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市刑警大隊偵查第六隊接獲線報，無刑案紀錄、無業的34歲李姓男子，常活動往來於台南地區，透過網路通訊軟體聯繫於社區進行販毒以牟取暴利，下游成員更有租用計程車做為掩護開車外送，逃避追緝，案經刑警大隊偵查第四隊及第六隊等單位共組專案小組蒐證確定後，報請台南地檢署指揮偵辦。

經專案小組歷時數月追查，認時機成熟，向台南地院聲准搜索票，於8月1日執行專案查緝，順利緝獲李姓主嫌等9人到案，在其車內查扣得第二級毒品安非他命57包（總毛重1779.09公克）、毒品咖啡包285包（總毛重1432.5公克）、大麻2包（總毛重103.28公克）、電子磅秤2個、行動電話2支、贓款54萬7000元、夾鏈袋1批及玻璃球85支等物，全案以毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。



台南市警刑大大隊長林宏昇呼籲，毒品危害社會甚鉅，民眾勿因貪念鋌而走險，遠離毒品，勇於向毒品說不，珍惜生命及家庭，以免遺憾終身。

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