副市長林欽榮怒目狂飆畫面曝！做不好就殺頭　高雄天坑漏夜填平

記者吳奕靖、賴文萱、莊智勝／高雄報導

高雄連日大雨，導致凱旋夜市的前面道路出現大天坑，塌陷面積長約15公尺、寬10公尺，原本工務局養工處現場勘查後，拍板預計今早9時30分灌漿填平；但昨深夜11時副市長林欽榮視察後，認為「大天坑」修復動作太慢，氣到當場發飆下令，「早上5點半前鋪好，不然就殺頭！」而過程影音也隨之曝光。

▲高雄市副市長林欽榮瞪眼怒罵：沒鋪好就殺頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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3日晚間11時左右副市長林欽榮親抵凱旋路現場勘查，發現大天坑坍塌面積過大，且影響交通及市民安全，在與工務局官員討論後，得知天坑要到4日明早才動工修補，認為處理太過消極，氣到當場飆罵下令：「明天下達命令，早上5點半以前給我做好，做不好就殺了你的頭哇！」而且還一度當場變臉，瞪大眼睛開罵：「連個帳篷都不搭，去搭帳篷哇！立刻去架帳篷過來」。

▲高雄市副市長林欽榮大怒，沒鋪好就殺頭，手還一度指向工務局人員 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

官員當場繃緊神經，動起來！火速調動人車到場支援，大型機具深夜時分陸續抵達現場，著手動工開始修補，終於趕在清晨5點前鋪平道路，天一亮立即恢復通車。

不過對於林欽榮副市長大動肝火，高雄市工務局回應：「原本預計今早9點半填補坑洞，但副市長林榮欽昨夜有去現場察看，擔任指揮官做統一調度，昨深夜11點多就決定，因為怕連續下雨導致坑洞加大，為了用路人安全決定連夜搶修，並於今晨5點半搶通開放通行」。

而整起路面坍塌案件，是發生在高雄市凱旋夜市門口的凱旋路，天坑2日被人發現，轄區員警打電話通報市府單位前來處理，不過一直沒人理，員警只好先拿交通錐圍起封鎖線，直到3日養工處才派人來查看。第一時間高雄市政府養工處主秘李政頴3日回應，「本處1559派員前往勘查現場大面積凹陷（長寬約15m*10m），非路基缺陷造成路面凹陷，經管線單位回復未有相關損壞情形，本處調派交維車1輛及2位義交晚上全時間指揮交通，並預計於明天(4日)早上09時30分進場灌漿填平」。就在媒體報導之後，林欽榮副市長生氣後，連夜趕工，比預計時間快4小時完成。

▲高雄市凱旋夜市前道路坍塌冒天坑，副市長震怒後，工務局緊急漏夜填補。（圖／記者民眾提供）

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