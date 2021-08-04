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被懷疑劈腿大吵！她刺男友胸口「拿行李落跑」遭判5年4月

▲▼示意圖,夫妻吵架,憤怒,爭論,亞洲,談話,衝突,蕭條,離婚,家庭,女,挫折,爭論,毆打,婚姻,悲（圖／123RF）
▲男女朋友吵架未料竟持刀傷人。（示意照／123RF）

記者洪靖宜／高雄報導

因女友未向他的室友拿回買米酒找的錢，竟醋勁大發！高雄一名男子懷疑女友和他的室友有染，雙方大吵特吵，女子憤持刀刺傷男友，見男友倒地不起，還不幫忙叫救護車，整理行李後逃逸，當天被室友發現送醫，所幸治療後康復，女子被依殺人未遂罪起訴，高雄地院審結判她5年4月，全案可上訴。

判決指出，林姓女子和高姓男子為同居男女朋友，2人於前年8月14日，在高男租屋處，先因金錢問題發生爭執，高男認為她拿200元給同住友人朱男買黃標米酒後，林女未向朱男拿回所找的錢，高男又懷疑林女與朱男發生性關係，雙方因而爆發口角衝突，林女心生不滿，拿水果刀揮舞攻擊，且朝胸口要害刺入，拉扯過程中致高男受有左頭部撕裂傷2公分、左臉撕裂傷2公分、左右兩膝撕裂傷各1.5公分、下巴擦傷5公分，以及足以致命之左側胸壁深度穿刺傷合併氣血胸等傷勢。

林女見他倒地不起且胸口傷勢血流不止，卻未幫高男叫救護車，整理行李後立刻逃逸。當晚朱男返回租屋處發現高男倒臥房間地板，趕緊打電話叫救護車送往醫院急救，經醫師評估失血約8百至1千㏄，有低血容性休克，開立病危通知單並安排急救手術治療，所幸經住院治療後已康復。

林女被依殺人未遂罪嫌送辦，委任律師辯護指被告為遊民，孤苦無依並非暴力兇殘之人，犯案當時以左手持刀，有節制力道，刺向告訴人要害僅1刀，男友事後痊癒出院，尚屬情輕法重，林女也因期間坦承犯行，犯後態度尚可，且高男已康復痊癒，尚未造成不可回復憾事，高雄地院判她5年4月徒刑。

時間對我們來說完全沒用！

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