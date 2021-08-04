行政院要發「五倍券」　陳其邁：10月配合國慶煙火再加碼！

▲去年三倍券使用數位綁定，可選擇領取2000元現金回饋。（合成圖／ETtoday資料照）

記者賴文萱／高雄報導

行政院規劃今年9月推出「振興五倍券」，刺激後全國三級警戒後受創的產業經濟，總體方向比照去年「三倍券」模式。高雄市長陳其邁今天表示，如果疫情能順利控制，預計在10月份左右可漸趨平穩，市府也會搭配中央政策，並配合國慶煙火、商圈振興等大型活動，以加碼、加大、加速的方式，盼讓蒙受經濟損失的各行各業能迅速恢復買氣，恢復營收。

議員黃捷今在高雄市議會質詢高雄市長陳其邁，如何透過振興五倍券將經濟消費留在高雄？尤其還不能顧此失彼，不要為了刺激消費，忘了防疫。她提到，很多產業到現在還在受管制，包含游泳池、酒吧等，影響非常大，這次把消費留在高雄的機會不要錯過，9月有中秋節，10月國慶煙火，高雄要面臨很大挑戰，但在疫情之下要怎麼處理？

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▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁表示，現在應該分兩階段看疫情，以目前疫苗覆蓋率來說，高雄市昨天超前達標35%，不過疫苗覆蓋還要再增加，另外，也要看雙北地區感染源是不是都找到，因為還是有一些不明感染源，所以還存在一定風險。

陳其邁指出，以目前來看，假如疫情可以順利控制，在10月相對來講會比較平穩，屆時就會配合大型活動，例如國慶煙火及商圈促銷等提振內需市場，再加碼、加大、加速，讓受損嚴重的餐飲零售業提升買氣增加收入。以去年經驗，疫情比較平緩時，高雄有規劃包含夜市券、商圈券、時時抽等活動。