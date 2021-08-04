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戴資穎18歲萌照曝！闆娘爆小戴最愛「巨無霸飯糰」　雙料合體

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

剛奪下東奧羽球女單銀牌的台灣好手戴資穎，她曾經在臉書分享自己喜歡吃鹽埕一家的飯糰，而且她還說「每次我去老闆娘都會包一個巨無霸飯糰給我呢」！其實不說你可能不知道，老闆娘從小看著戴資穎長大，而且兒子跟戴資穎還念雄中，只差一屆，是戴資穎的學弟，老闆娘跟戴資穎之間的好交情，從戴資穎在店內留下簽名、照片就能窺知一二，但也意外曝光戴資穎9年前的圓臉模樣。

▲小戴提供給飯糰店的照片以及留下簽名 。（圖／記者吳世龍攝）

▲小戴提供給飯糰店的照片以及留下簽名 。（圖／記者吳世龍攝）

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戴資穎喜歡的鹽埕飯糰店已經有30多年的歷史了，創始老闆娘叫做六姐，她說念體育班的兒子跟戴資穎都是雄中，只差一屆，六姐說「戴資穎是從小三開始吃，因為父親戴楠凱會騎車載2個女兒一起到羽球館打球，所以順路就會來買，結果買著一試成主顧」。直到四年前才沒再看過她來，可能是因為巡迴到處比賽了吧。

▲小戴提供給飯糰店的照片以及留下簽名 。（圖／記者吳世龍攝）

▲小戴提供給飯糰店的照片以及留下簽名 。（圖／記者吳世龍攝）

在六姐的眼中，戴資穎就像是鄰家小女孩一樣，沒有一點架子、很有禮貌，是一個很棒的人，她說：「姐妹都很厲害，個性都很好，姊姊也很活潑」，六姐說之前還沒有開始巡迴比賽的時候，偶而還會看到小戴來買的身影，只要她來買，就會包特製的給她吃，六姐有意外爆料：「她的食量也滿大的，以前單吃一個飯糰，還會想要吃一個蛋餅，因為她不吃辣，所以就會把飯糰跟蛋餅包在一起，刻意包很大顆」。

六姐餵出了好交情，所以戴資穎不僅在臉書分享這家店，還提供店家自己在9年前的一張比賽照片，是在2012年，這一年的9月，她在日本超級賽以2比1打敗日本的廣瀨榮理子，贏得生涯第一個超級系列賽冠軍。同時她也在置放照片旁邊的地方大方簽名，可見雙方的感情很深厚。只是六姐還很感嘆，這個簽名被員工洗過，現在有點看不清楚，不過六姐似乎怕被人家講「蹭」戴資穎，因此接受採訪時，也格外低調，就怕自家的飯糰在網路不小心就「走味」。

▲小戴提供給飯糰店的照片以及留下簽名 。（圖／記者吳世龍攝）

▲小戴是飯糰店的兒子的學姊，他們都是雄中體育班 。（圖／記者吳世龍攝）


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