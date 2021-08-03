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特殊交友染疫者法院出庭！5家人全確診　鄭文燦驚：傳播力很強

▲據中央疫情指揮中心公布，桃園市3日0確診，市長鄭文燦表示，2日1名確診個案在7月29日曾至桃園地院開庭，還造成5名家人確診，屬於特殊交友圈群聚個案之一。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲市長鄭文燦表示，2日1名確診個案在7月29日曾至桃園地院開庭，還造成5名家人確診，屬於特殊交友圈群聚個案之一。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

據中央疫情指揮中心公布，桃園市今天+0，桃園市長鄭文燦表示，2日1名確診個案曾於7月29日到桃園地院出庭，屬於特殊交友圈個案之一，桃園地院已緊急清消並居家隔離1人，4人自主健康管理、自我監測4人，後續將持續匡列追蹤。這名特殊交友圈個案還傳染給5名家人造成家族群聚感染，其中1名兒童有到某補習班上課，補習班依規定將停課14天，9位老師採檢PCR檢測是陰性，其他學生部分採檢結果也會陸續出爐。

鄭文燦指出，桃園今天+0，目前居家隔離的人數有247位，不過，昨天確診者屬於社交活躍圈個案，亦即是之前的特殊交友圈感染群聚之一，這名確診個案還感染家人共5位，雖有3位長者打過疫苗，CT值都在30上下，但還是造成5位家人群聚感染，我們都做了疫調追蹤。其中家庭群聚感染的兒童還參加某補習班，衛生局按照規定讓補習班停課14天，老師與學生來都有採檢，目前採檢的情況，19位老師部分已經採檢完畢，PCR檢測都是陰性，學生結果則在稍後才會公布。

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▲桃園市長鄭文燦針對確診個案曾在7月29日曾至桃園地院開庭做出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦針對確診個案在7月29日曾至桃園地院開庭做出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，這名確診個案15803，就是造成家庭群聚感染的當事人，曾經在7月29日下午到桃園地方，市府衛生局已通知桃園地院依防疫規定做間隔座位，梅花座。目前疫調情況，桃園地院居家隔離1人，自主健康管理加上要做PCR採檢4人，另有4人要做自我健康監測，如有症狀也要採檢。地院也購買快篩試劑要給自我健康偵測的同仁篩檢，此案仍會繼續追蹤，讓其風險降到最低，以確保這段時間社交活躍圈個案能夠收斂。

鄭文燦強調，這起個案本來是個別小群聚，最後串連起來發現都有關連，有的是職場、有的是家庭，有的是朋友圈，代表病毒的傳播力真的蠻強，病毒會找出路，這個傳播圈已經將3、4個群聚串聯起來，總計大概有54人，從7月11日開始傳播，透過特殊交友圈一路傳播，目前整個疫調情況，是我們擴大追蹤匡列，希望能把所有可能的潛在的感染者全部找出來，這是疫調隔離篩檢最大價值，希望這波清零的計畫能夠順利完成。

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