南京疫情關聯病例達327人　發病時間前推至7／13

▲南京祿口機場及其關聯疫情確診病例達327人。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

江蘇省衛健委副主任周明浩今（3）日針對本輪新冠肺炎Delta變種病毒疫情最嚴重的南京、揚州及淮安進行簡要分析。周明浩指出，截至8月2日24時，江蘇省累計報告南京祿口國際機場及其關聯疫情確診病例327例（重型8例、普通型203例、輕型116例），無症狀感染者4例。

▲江蘇南京疫情發病時間最早推前至7月13日。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，周明浩表示，南京市累計報告本土確診病例220例中，輕型82例、普通型132例、重型6例，「從發病時間看，最早為7月13日，13日至20日發病數有上升趨勢，25至27日處於高峰平台期，之後發病數波動下降。」

據了解，南京疫情爆發是7月20日在祿口機場工作人員定期核酸檢測採樣驗出，有9人檢測結果呈陽性。不過，根據周明浩公布的數據，7月13日便出現發病情況，時間足足往前推了一週。

周明浩表示，南京疫情從人員結構看，機場工作人員佔44%，包括保潔人員、地服人員等，密接佔52%，機場旅客或經停史8人；從聚集性來看，報告人數5-9人的6起，大於10人的2起。規模最大的一起聚集性事件共涉及33名續發病例，共傳播5代，涉及9個家庭、2個棋牌室。

至於近期單日確診人數超越南京的揚州市疫情，周明浩提到，揚州市累計報告本土確診病例94例中，輕型31例、普通型61例、重型2例，本土無症狀感染者2例，最早發病日期為7月23日。從發現來源看，麻將館暴露人員佔64%為最大宗，集中隔離點佔7%，主動就醫佔16%，社區篩查佔11%。

就淮安市湘西旅遊團的群聚感染疫情而言，截至8月2日24時，累計報告陽性感染者12例，其中，確診病例10例（普通型7例、輕型3例），無症狀感染者2例；感染人員均為7月22日至7月27日參加張家界旅遊團同伴及其關聯家人（10人參加旅遊、2人為家庭密接），最早發病時間7月26日。