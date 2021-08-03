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確診者出庭應訊衛生局通知足跡　桃園地院緊急清消無人匡列

▲1名男性確診者上週在桃園地院出庭，桃園市衛生局根據疫調結果通知桃園地院，2日已緊急進行全棟大消毒。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲1名男性確診者上週在桃園地院出庭，桃園市衛生局根據疫調結果通知桃園地院，2日已緊急進行全棟大消毒。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局日前通報桃園地院，根據疫調結果1名男性確診者上週出庭應訊，桃園地院指出，2日接獲通知後緊急進行全棟大樓清消作業，確診者當日並未進入地院其他公共空間區域，當日洽公民眾，尚無高風險接觸之疑慮；院方全力配合衛生局進行相關處置，另洽購快篩試劑供同仁使用，請同仁進行「自我健康監測」，以保障同仁與到院洽公民眾身體健康。

據指出，這名確診男子在7月29日下午4時許，曾到桃園地院2樓刑事庭出庭，該庭當時僅1名法官獨立審理，另包括公訴檢察官、書記官等人在內，事後男子被列為確診案例，衛生局根據疫調結果2日通知桃園地院有確診者足跡。

根據衛生局透露，經評估確診者出庭狀況與相關人員接觸時間不長，法庭內相隔有一定間隔距離，另外院方均有定期清消、設置隔板等防疫措施，初步沒有法院人員被匡例，但有1名親密接觸者居家隔離。

桃院地院3日表示，疫情期間要求每庭開完後，由該庭法律助理噴灑酒精擦拭全面消毒，地院大門入口落實手機QR Code實聯制，各個法庭法官席、公訴檢察官席與被告席等，均加裝塑膠透明隔板以避免飛沫傳染之虞。

地院還說，院方書記官2日接獲市府衛生局電話通知，有位男性當事人在7月29日下午4時許曾至地院開庭，後來被發現是確診個案，院方依照疫情指揮中心與司法院相關規定，明定每一法庭審判活動區及旁聽區可容納之適當人數，以控管法庭人數；座席安排上，法庭審判活動區設置隔板，旁聽區採間隔座、梅花座。

地院強調，接獲桃園市衛生局電話通知後，隨即通知桃園地檢署（當次庭期無律師參與），並請當日參與開庭程序之同仁居家辦公，當日下班後即進行全院消毒。因該名確診者當日並未進入地院其他公共空間區域，因此在地院洽公民眾，尚無高風險接觸之疑慮。院方將全力配合桃園市衛生局進行相關處置作為，並洽購快篩試劑供同仁使用，並請同仁進行「自我健康監測」，以保障同仁及到院洽公民眾之身體健康。

►「即日起，我退出老化黨。」

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