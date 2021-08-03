加裝隔板、座位間距拉到2公尺↑！大潤發、家樂福美食街恢復內用了

▲大潤發雙北門市美食街即起開放內用。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

雙北即日起正式開放餐廳內用，各大賣場美食街也同步開放，大潤發今（3）日宣布美商街所有櫃位恢復營業，營業時間也自5日起回復正常；家樂福各門市則自上午起開放民眾進入美食街用餐，各門市內用座位區除加裝隔板、採梅花座外也加強消毒工作，座位也縮減到僅剩50個，以維護消費者用餐安全。

大潤發宣布雙北門市即日起正式開放內用，包括美商街所有櫃位也將陸續恢復正常營業時間，8月5日起全面回復營業時間為上午10時至晚上10時，2縣市分店也將遵守各縣市發佈之餐飲規範，包括餐廳架設隔板或梅花座，美食街共食區架設隔板及梅花座，並提醒民眾離開座位時須全程戴口罩，目前嘉義縣分店暫停餐飲內用至8月6日，其他地方也已恢復內用服務。

▲▼家樂福美食街開放內用首日。（圖／記者張凱喨攝）



另一量販家樂福今日也恢復內用服務，直擊內湖分店美食街開放首日，可以看到混坐座位區都已加裝隔板，並以梅花座安排，原提供的400多個座位也縮減到50個座位，間隔距離拉至2.25公尺以上，在主題餐廳部分入口處則嚴格落實實聯制，若有確診者足跡就更能掌握，目前也在開放民眾訂位，但因空間有限部分餐廳僅剩個位數座位，盼民眾體諒。

▲▼座位區設隔板並以梅花座規劃 。（圖／記者張凱喨攝）

