　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

加裝隔板、座位間距拉到2公尺↑！大潤發、家樂福美食街恢復內用了

▲▼大潤發內湖二店,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購,內湖大潤發。（圖／記者李毓康攝）

▲大潤發雙北門市美食街即起開放內用。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

雙北即日起正式開放餐廳內用，各大賣場美食街也同步開放，大潤發今（3）日宣布美商街所有櫃位恢復營業，營業時間也自5日起回復正常；家樂福各門市則自上午起開放民眾進入美食街用餐，各門市內用座位區除加裝隔板、採梅花座外也加強消毒工作，座位也縮減到僅剩50個，以維護消費者用餐安全。

大潤發宣布雙北門市即日起正式開放內用，包括美商街所有櫃位也將陸續恢復正常營業時間，8月5日起全面回復營業時間為上午10時至晚上10時，2縣市分店也將遵守各縣市發佈之餐飲規範，包括餐廳架設隔板或梅花座，美食街共食區架設隔板及梅花座，並提醒民眾離開座位時須全程戴口罩，目前嘉義縣分店暫停餐飲內用至8月6日，其他地方也已恢復內用服務。

▲內湖家樂福美食街開放內用▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼家樂福美食街開放內用首日。（圖／記者張凱喨攝）

▲內湖家樂福美食街開放內用▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

另一量販家樂福今日也恢復內用服務，直擊內湖分店美食街開放首日，可以看到混坐座位區都已加裝隔板，並以梅花座安排，原提供的400多個座位也縮減到50個座位，間隔距離拉至2.25公尺以上，在主題餐廳部分入口處則嚴格落實實聯制，若有確診者足跡就更能掌握，目前也在開放民眾訂位，但因空間有限部分餐廳僅剩個位數座位，盼民眾體諒。

▲內湖家樂福美食街開放內用▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼座位區設隔板並以梅花座規劃 。（圖／記者張凱喨攝）

▲內湖家樂福美食街開放內用▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

ET快訊
莊智淵盡力了！　中華男團敗給德國8強止步
快訊／男遭機台夾手斷掌！　只剩一層皮連著手臂
北市今天新增4例　萬華、中山各+2
莊智淵第二局惜敗！　德國2:0聽牌
莊智淵決勝第5點！　暫0比1落後
每天喝可樂！　15歲少年「眼睛變淡藍色」失明
反擊陳其邁！　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北
快訊／林昀儒扛起男團「連拿2點」！　關鍵要看莊智淵
新北確診者搭自強號回台南！　足跡曝光
林昀儒再下一城！　2比0聽牌
快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5
3000萬人搶看！莊智淵「史上最歡樂球賽片」　網笑炸：要反覆
關鍵第4點！林昀儒拿下第一局　1:0暫時領先
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

疫情時代的居家靠山！中元普渡用「泰山」款待　與「好兄弟的距離」讓人好安心

加裝隔板、座位間距拉到2公尺↑！大潤發、家樂福美食街恢復內用了

在家吃大餐！超商最新「雲端餐廳」　每人325元爽嗑泰式米其林套餐

肯德基、摩斯漢堡即起恢復內用了！最新防疫規定一次看

【廣編】瑞士三角攜手台北霞海城隍廟送上幸福筷架　讓幸福快快駕到

直擊／麥當勞開放內用了！民眾「很開心」嗨喊：可以再降級更好

為奪牌選手喝采　網購「折扣現抵、體育用品殺1.2折」優惠應援整理

普渡供品隨便一買就破千？大潤發祭出「9折券回饋」規劃2波採買超划算

超Q蠟筆小新公仔icash2.0！嗶卡臉紅還會喊「大姊姊」　超商限時開賣

好市多明起「雙北5門市開放內用」！仍不能試吃

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

羽球賽場下選手們都是好朋友！ 網見「戴資穎大合照」讚：好可愛

手速好快！父女比切糖果爸完勝　瞬間顆顆落下網讚：聲音超療癒

戴資穎些微差距惜敗！拿下銀牌 網看3局纏鬥讚：台灣以妳為榮

戴資穎姊姊狂想「凱旋慰勞套餐」　喊話永遠是100分！準備餵撐小戴

五倍券擬上路...鄭麗文籲普發現金 怒嗆蘇回到良心：百姓快活不下去

疫情時代的居家靠山！中元普渡用「泰山」款待　與「好兄弟的距離」讓人好安心

加裝隔板、座位間距拉到2公尺↑！大潤發、家樂福美食街恢復內用了

在家吃大餐！超商最新「雲端餐廳」　每人325元爽嗑泰式米其林套餐

肯德基、摩斯漢堡即起恢復內用了！最新防疫規定一次看

【廣編】瑞士三角攜手台北霞海城隍廟送上幸福筷架　讓幸福快快駕到

直擊／麥當勞開放內用了！民眾「很開心」嗨喊：可以再降級更好

為奪牌選手喝采　網購「折扣現抵、體育用品殺1.2折」優惠應援整理

普渡供品隨便一買就破千？大潤發祭出「9折券回饋」規劃2波採買超划算

超Q蠟筆小新公仔icash2.0！嗶卡臉紅還會喊「大姊姊」　超商限時開賣

好市多明起「雙北5門市開放內用」！仍不能試吃

可愛破表！美妝聯名最強潮流小熊推出5款水乳，鑰匙圈只送不賣

岸信夫籲國際關注「台灣的生存」　吳釗燮：讓全球更關切區域和平

比特幣價格波動大　央行：密碼通貨不是通貨、穩定幣也不穩定！

違規裝載貨物頻釀事故！超載肇事罰鍰翻倍　最高可罰1.8萬

台北國際會議中心防疫二級50人會議　推線上線下分場新模式

阿Sa披白紗已無感　期待「15分鐘登記完婚」方便又浪漫

櫻花妹風靡的「鹽焗南瓜」色甲彩　價格200元不到超便宜

台南永康火災住警器成功示警　黃偉哲呼籲裝設住警器保護自己家人

基隆海派抵用券3小時全數秒殺　再加碼2000套4日中午準時開賣

睡飽才有精神上場　陳柏惟媒合軍方送光復國中小棒球隊44軍床

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

消費熱門新聞

慶奪牌！速食店連7天全品項打88折

Persil寶瀅「好市多期間限定」折扣超殺

肯德基合作麻辣鍋新推「青花椒香麻脆雞」

慶首面羽球金牌！超商大杯美式、拿鐵買2送2

肯德基、摩斯漢堡即起恢復內用！

賀奪牌破紀錄！賣場優惠一次看

麥當勞明起開放內用、洗手間！

讚世界球后！賣場再祭限時買1送1

蠟筆小新icash2.0嗶卡臉紅還會喊「大姊姊」

雙北「4大超商」明起開放內用！

直擊／麥當勞開放內用了！民眾全嗨喊：很開心

好市多雙北5門市明起「開放座位區」

超商最新雲端餐廳吃得到飯店、米其林料理

UDN買東西驚傳收攤　8/25停止接單

更多熱門

相關新聞

雙北開放內用　百貨美食街湧人潮

雙北開放內用　百貨美食街湧人潮

雙北首長昨（8／2）正式宣佈今（8／3）開放餐飲內用，信義區百貨美食街在中午吃飯時間，湧入不少人潮，美食街的座位區最多有6成滿，不乏中午出公司吃飯的上班族，也有全家出動帶小孩來吃飯的家庭客，民眾劉先生說：「柯文哲應該是覺得安全才會開放內用，在家裡實在是悶壞了，帶小孩出門透氣一下。」

他一看「吃到飽內用」囧了：還玩得下去？

他一看「吃到飽內用」囧了：還玩得下去？

饗賓雙北門市提早8／7恢復內用！

饗賓雙北門市提早8／7恢復內用！

肯德基、摩斯漢堡即起恢復內用！

肯德基、摩斯漢堡即起恢復內用！

直擊／麥當勞開放內用了！民眾全嗨喊：很開心

直擊／麥當勞開放內用了！民眾全嗨喊：很開心

關鍵字：

大潤發家樂福美食街內用

讀者迴響

熱門新聞

只有今天！名字有「這字」手搖飲免費喝

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

赴東奧執法被官員當空氣　台灣裁判倒貼防疫好心酸

台正妹「東奧爭光」日薪低到嚇人　向中華奧會、體委會求助被拒

小S遭品牌火速切割！大陸代言宣布終止合作

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

蔡依林慘遭陸網出征！轉PO戴資穎被批辱華

王齊麟上過黑男頻道配對！親曝喜歡女生類型

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

戴資穎IG限動129字曝真實心聲　「本來連牌都不想看一眼」

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

小S一夜蒸發3200萬　徐媽力挺發聲

更多

最夯影音

更多
英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！
三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面