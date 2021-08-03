服務生忙到翻！他一看「吃到飽內用」繁瑣規定囧了：還玩得下去？

▲吃到飽餐廳疫情後調整了內用模式。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃可昀／綜合報導

今天（3）雙北同步開放內用，上周已經有部分縣市開放，不過前提是要遵守中央防疫指引，設立隔板、梅花座都做到才可內用。有網友認為，這種「有條件式」的開放內用，對吃到飽的店家來說可能虧更多，不如繼續維持僅限外帶，「吃到飽餐廳變成這內用模式還能玩得下去？」

原PO在PTT表示，雙北宣布開放內用剛好碰上父親節檔期，很多人已經蓄勢待發要訂吃到飽餐廳，隔板、梅花座這2項基本防疫措施一定得做到，另外有些吃到飽也稍微調整了夾餐模式，像是某店家改成「純點餐」，客人點完餐由服務生送到眼前，全程不用離開座位；也有店家改成發號碼牌，客人點完餐後拿著號碼牌回座位，服務生再對號送餐。

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▲今天雙北開放內用首日，隔板和梅花座是標配。（圖／記者屠惠剛攝）



原PO觀察到，還有吃到飽餐廳是「所有人」都謹守社交距離，客人自己拿著餐盤去取餐，廚師夾好菜以後，再由服務生遞給客人，「客人->服務生->廚師，這三者之間都要隔社交距離」，客人排隊時當然也要維持距離。原PO納悶，開放內用有這麼多麻煩規定，對餐廳來說「生意會比單做外賣還好嗎？」他認為這種有條件的開放內用，對於吃到飽業者來說還是很傷，「很可能是無法凝血的小傷口，不馬上致命，但結局是放血至死吧？」

網友也替店家感到無奈，「不無小補，不然你以為吃到飽做外送有幾單可以賺？店租人事又虧那麼多」、「台南漢來海港是丟小夾子，服務人員超忙」、「未來餐飲就是這種模式了，新常態」、「請服務生夾真的很麻煩，像喝湯某些東西想舀多一點，又不好意思講，想夾某片肉也是。」不過民眾仍認為防疫還是當前首要目標，「減少曝露在別人口水的風險是最重要」、「想想看別的顧客也在翻攪，不覺得危險？」