直擊／麥當勞開放內用了！民眾「很開心」嗨喊：可以再降級更好

記者蕭筠／台北報導

等了2個多月，雙北今（3）日終於開放餐廳內用，各大餐飲、速食店也緊守防疫規定迎接消費者上門。《ETtoday新聞雲》一早直擊麥當勞林森二店內用情況，包括實聯制、梅花座、隔板等皆有安排好，並觀察到選擇外帶的人仍較多，內用約僅有10人左右，民眾也興奮直呼：「很開心！」並期待表示可以降級就更好了。

▲麥當勞開放內用首日。（圖／記者湯興漢攝）

▲內用座位有架設隔板維持安全距離。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾內用開心看報紙、使用電腦。（圖／記者湯興漢攝）

雙北開放餐廳內用首日，為遵守北市餐飲內用規定，麥當勞僅開放50人可於門市內逗留，門市人員於門口確認實聯制、測量體溫等，並進行人流控管，排隊點餐時也須維持社交安全距離，而選擇內用者須依指示入座，像是林森二店就僅開放40個座位，座位也架設好隔板，《ETtoday新聞雲》一早直擊門市發現內用人並不多，2層樓約只有10位民眾左右，所有人皆有乖乖做好防疫，凡用餐結束就戴上口罩，小心為上。

▲▼民眾興奮喊內用很方便。（圖／記者黃國霖攝）



雙北市民等了2個月多終於可以在外用餐，一位租屋族游小姐就興奮直呼：「滿開心的！」透露3級防疫警戒期間只能外帶很不方便，因自己在外租屋就會有垃圾問題，因此還是覺得店內用餐比較舒適；另一名張大學生一早也來麥當勞吃早餐，笑說：「心情很好！」原因是終於可以坐在外面用餐很方便。

最後是正在等待孩子考試結束的陳媽媽，她也直喊：「覺得很開心！」表示2個多月以來為了防疫幾乎都待在家，終於等到可以坐在店家用餐了，坦言沒有辦法聚餐感覺比較不一樣，期待說：「可以再降級更好！」