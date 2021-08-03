雙北開放內用首日　百貨美食街湧6成人潮　攜家帶眷逛街「悶壞了」





▲雙北餐飲內用解封首日，百貨美食街迎接許久不見的內用人潮。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雙北首長昨（8／2）正式宣佈今（8／3）開放餐飲內用，信義區百貨美食街在中午吃飯時間，湧入不少人潮，美食街的座位區最多有6成滿，不乏中午出公司吃飯的上班族，也有全家出動帶小孩來吃飯的家庭客，民眾劉先生說：「柯文哲應該是覺得安全才會開放內用，在家裡實在是悶壞了，帶小孩出門透氣一下。」

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今為雙北餐飲內用解封第一天，百貨公司不敢鬆懈，隔板與梅花座位區都全部到位，因許多上班族都回到公司上班，信義區人潮也明顯增加，百貨美食街座位最多可到6成滿，即便兩人以上同行用餐也須隔一人座位，因座位充足，尚未有民眾違規坐在非用餐席位上，但還是有民眾因為是同事一起出門吃飯，拿下口罩吃完餐點後開始聊天，並未戴上口罩。

▲雙北開放餐飲內用第一天，台北101地下美食街做好準備，全區加裝隔板，採梅花座，桌與桌之間也拉出安全距離。中午用餐時間到，大批民眾與上班族便湧入地下街用餐。（圖／記者湯興漢攝）

除了上班族之外，也發現有不少家庭客出現，帶著小孩的比率也很高，民眾陳先生表示，一開始出門還有點怕怕的，但百貨美食街規劃的很完整，大家都隔著座位用餐，感覺放心不少，不過週末應該人會很多，到時就不會來百貨。

業者指出，今天開放內用第一天，大部分民眾還在觀望中，加上天氣不佳有下雨，但信義區逛街人潮已經增加5成，預估週末人潮應該會更多。

▲雖為平日加上下雨，不過信義區人潮已經明顯增加。（圖／記者蔡惠如攝）