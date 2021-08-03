世界奇景「方塊海」暗藏危險　專家警告：快上岸！一捲入就難脫身

▲影片來源YouTube，如遭刪除請見諒。（取自YouTube頻道／陳家星）

記者張寧倢／編譯

海洋奇景「方塊海」全世界只有法國南部小島雷島（Île de Ré）、台灣馬祖西莒島西方的坤坵沙灘與蛇島間的海域較有機會看見，而年初高雄林園區的汕尾海域也有民眾幸運目睹。但外媒指出，若民眾在海灘遇上這番奇景，該做的不是拍美照，而是應該盡速上岸，因為「方塊海」其實非常危險。

▲馬祖西莒方塊海，由於奇景罕見，方塊海還有「上帝轉動的方塊」之稱。（圖／西莒山海一家會館提供）

根據英國《太陽報》報導，「方塊海奇景」的波紋看起來很美、很獨特，但實際上卻非常危險，甚至有可能造成船隻失事。因為常見於廣闊海域與海岸的「方塊海」，是在2個相反方向的獨立的氣候系統交會之下，恰巧形成方正交錯的格紋海浪，可能是海風、湧浪共存或是同時碰上2種不同方向的湧浪系統。

根據德國氣象局與航太中心的合作研究指出，根據收集的數據顯示，有一部分的沉船事件發生在「方塊海」的海況之下，因為湧浪與海風幾乎「對齊」（aligned），導致船隻穿越或剛離開方塊海的時候，船身可能會出現20度以上的擺盪。

▲馬祖西莒方塊海。（圖／記者林敬旻攝）

報導指出，方塊海呈現棋盤般的平靜波浪，但實際上幾乎與難以逃離的大潮一樣危險，任何被困在水裡的人都有可能掙扎著要逃離，但卻得同時與兩個不同方向的海浪搏鬥。總部位於紐約的旅遊雜誌《旅行+休閒》也建議民眾，在陸地上抱持安全距離或爬上燈塔，觀看方塊海奇景。

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