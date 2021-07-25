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馬祖查獲陸籍貨船「走私56公噸豬腳、雞爪」！船長＋3船員下場曝

記者林名揚／連江報導

陸籍庄姓船長今年6月12日夥同3名陸籍船員，涉嫌走私約56公噸的豬腳、雞爪，經海巡隊等單位查獲，全案曝光！對此，連江地院日前依違反懲治走私條例等罪，分別將庄姓船長判刑6月，另3人各判刑5月。

▲▼馬祖查獲陸籍走私船。（圖／記者林名揚翻攝）

▲馬祖查獲陸籍走私貨船。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

回顧整起事件經過，海洋委員會海巡署艦隊分署第十海巡隊6月12日於東引查獲走私貨船，船上裝有大量走私肉品，當場押回南竿並依法處理。連江地檢署指示私貨進行銷燬，遂移交縣府產發處主導私貨銷毀，陸籍庄姓船長以及3名陸籍船員遭移送法辦。

被告4人應訊時，均坦承犯行，聲稱接受5000元運送報酬。連江地院指出，被告4人未經許可進入台灣地區，並私運管制物品進口、擅自輸入禁止輸入之檢疫物，雞爪數量280箱（毛重5600公斤）、豬腳數量5040箱（毛重5萬400公斤），數量甚鉅，已對主管機關控管檢疫物、管制進口物品及防範人畜共通傳染病造成潛在危害。

▲▼馬祖查獲陸籍走私船。（圖／記者林名揚翻攝）

對此，連江地院22日審理後，將庄姓船長判刑6個月，另外王姓、高姓、楊姓3名船員則判刑5月；至於犯罪所得查無證據證明被告4人犯罪時有所獲利，故不會沒收，但扣案的豬腳及雞爪，連江縣政府產業發展處已依動物傳染病防治法掩埋銷毀，既已滅失不存在，亦無沒收、追徵之必要。

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