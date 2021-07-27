疫情降級不解封！馬祖「8項因應措施」：餐飲無法遵守指引就外帶

▲連江縣針對疫情降級不解封提出8項因應措施。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／連江報導

中央疫情指揮中心宣布27日起疫情降級不解封，連江縣依照中央原則，交通、室內外場館、觀光景點有條件放寬，公務人員取消赴台差假管制。縣長劉增應表示，防疫不能鬆懈，鄉親仍須保持高度警戒，呼籲未接種第一劑疫苗之鄉親，盡快聯繫1922或衛福局完成接種。

縣長劉增應表示，地區大部分居民已完成第一劑疫苗注射，第二劑陸續開始施打，雖然中央疫情指揮中心同意開放混打mRNA疫苗，但疫苗期程仍不確定，建議鄉親接獲AZ疫苗施打通知後，盡快前往接種疫苗，不需繼續等待其他疫苗，應盡快完成2劑接種，以達社區完整防護力；27日降級後各項措施，依中央疫情指揮中心指示執行。

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連江縣疫情指揮中心26日舉行第82次防疫會議，指揮中心說明26日地區無新增確診個案，無新增密切接觸需居家隔離個案，目前無居家隔離個案，無居家檢疫個案，25日機場入境112人，其中105人於松山機場先行快篩，7人入境南竿機場後快篩，結果呈陰性；全國部分26日新增11例，其中本土個案10人，境外移入1人，無新增死亡。

連江縣疫情指揮中心26日會議重點結論如下：

1、降級不解封，落實防疫新生活，全程戴口罩，遵守餐飲防疫規定。

2、加強疫苗第一劑接種率，並於九月底前完成第二劑接種，混打部分尚無法掌握，請大家勿等待，如有第一劑疫苗尚未施打，請盡快聯繫防疫專線完成施打。

3、旅行團依團體旅遊規範執行，須完成快篩才能入境，遵守防疫新生活運動，落實餐飲規定。

4、開放戶外遊憩據點，並加強監測人流，進入沙灘需落實人流管制、全程配戴口罩及維持社交距離等防疫作為，如無法全程配戴口罩則不開放；室內場所進行總量管制，上限50人，用餐依衛生福利部規定辦理；停車場調整停車數為原數量的50%。

5、除繞境、普渡後福宴及平安宴等仍不開放外，將開放公祭、普渡、人民團體召開理監事會等，但仍應做好人流管制及完善的防疫措施。

6、公家機關取消差假管制，仍須落實防疫新生活運動，避免非必要出差，取消異地辦公及居家辦公，返台休假需口頭報備首長，其餘依人事處報告辦理。

7、機場維持入境需快篩陰性，或持3日內核酸檢驗陰性報告，或接種完成2劑疫苗後14天始可入境。

8、餐飲部分依餐飲業防疫指引規定辦理，加強輔導業者，如無法做到只提供外帶服務。