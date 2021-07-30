警戒降級車流暴增！花蓮部署夜間測速　防制車友群聚危險駕駛

▲防疫警戒降級，花蓮警方於交通熱點部署「夜間」雷達測速，防止交通治安問題。（圖／吉安分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國防疫警戒自27日起降為二級，各縣市景點陸續有條件開放，有關室內、外集會人數限制修正為室內五十人、室外一百人，餐廳則依照地方指引開放內用，為防止降級後車潮湧現衍生群聚、超速及危險駕車等治安問題，花蓮吉安警分局針對轄區交通熱點部署「夜間」雷達測速勤務。

警方表示，由於正值暑假期間，預估防疫降級後人潮車流將大幅增加，為有效防止交通事故發生，保障多數用路人生命財產安全，吉安警分局除了持續落實防疫稽查之外，同時在轄區「中央路」、「台九線」、「台十一線」、「台十一丙線」等處部署雷達測速，嚴格取締夜間危險駕車、嚴重超速、酒後駕車等重大違規行為。

為防止戲水遊客湧入造成防疫破口，秀林鄉公所持續公告封閉包括「翡翠谷」、「砂婆礑溪」、「清水溪」、「三棧溪」等區域，並配合二級警戒在8月9日以前暫停開放，除了維生、秩序維持、必要性服務、醫療及工務所需外，其餘禁止進入，另壽豐鄉「鯉魚潭」開放全程可配戴口罩之水域活動，例如水上腳踏車、獨木舟、載客小船等。

吉安警分局表示，降級後除飲食之外，民眾於戶外活動時應保持戴上口罩，相關營業店家持續執行實聯制登記措施，任何人都應該確實遵守全國二級警戒的管制規定，親友間彼此相互提醒保持高度警覺，養成勤戴口罩勤洗手的良好習慣，共同守護家人健康與社區安全，民眾千萬不可心存僥倖，如有違反防疫法令，主管機關將依傳染病防治法第37條，處新台幣三千元以上一萬五千元以下罰款。

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