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社會 社會焦點 保障人權

暴雨狂下水淹雲林數百戶民宅！家當全毀鄉親怒炸　張麗善道歉了

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣沿海地區昨夜起至今（2）日受到受西南氣流及低氣壓帶影響暴雨狂炸致災，大量積水來不及宣洩，造成地勢較低的數百戶住家淹水，家具、車輛泡在水中，住戶均表示十多年不曾這樣。雲林縣長張麗善下午前往受災地區勘災，當場宣布民眾若家中淹水達50公分，可蒐證向公所提報後補助以減少損失。

▲雲林縣長張麗善下午前往北港鎮淹水地區勘災，一一向受災戶致歉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善下午前往北港鎮淹水地區勘災，一一向受災戶致歉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣今日上午包括虎尾、口湖、四湖、北港和東勢等多處鄉鎮傳出排水不及致淹水情況，尤其北港鎮中午前累積雨量逾200毫米，北港鎮上百餘戶民宅淹水及膝，傢俱及車輛泡水損失，下午雖雨勢暫緩，積水稍退，但不少住家門前仍有積水，車輛行經造成水波湧進屋中，鄉親怨聲載道。

▲雲林縣長張麗善下午前往北港鎮淹水地區勘災，一一向受災戶致歉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣北港鎮中午前累積雨量逾200毫米，北港鎮上百餘戶民宅淹水及膝，傢俱及車輛泡水損失。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善下午前往淹水地區勘災，一一向受災戶致歉，張麗善表示，時雨量達200毫米已超負荷，初步檢視排水系統退水功能，包含下水道、側溝和地下箱涵等設施，並對汛期前提前清疏、排水斷面問題進行了解，初步看來設施均正常，最主要淹水原因是短暫急速暴雨，已超過排水負荷所致。並指出，如家中淹水達50公分以上的鄉親，可蒐集相關事證後協請公所通報災損，視狀況予以補助。

▲雲林縣長張麗善下午前往北港鎮淹水地區勘災，一一向受災戶致歉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣北港鎮中午前累積雨量逾200毫米，低窪地區積水嚴重，許多商家無法營業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府水利處長許宏博表示，雲林縣昨、今2天來降雨累計300多毫米，目前看來就是「大豪雨等級的強降雨造成北港市區大淹水」，於下午大部分淹水均已退去，顯示既有排水系統並無問題。較嚴重淹水地區為北港當地都市計畫內最末端部分，尤其慶華街到興南路等路段，因為過往經常淹水，縣府已設抽水站延伸至當地新街大排，但因今日豪雨致使大排內水位過高，無法迅速排水，將再行通盤檢討。

▲雲林縣長張麗善下午前往北港鎮淹水地區勘災，一一向受災戶致歉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣北港鎮中午前累積雨量逾200毫米，北港鎮上百餘戶民宅淹水及膝，傢俱及車輛泡水損失。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林北港鎮累積雨量逾200毫米造成多處淹水慘況頻傳。（圖／民眾提供）

▲雲林縣北港鎮中午前累積雨量逾200毫米，北港鎮上百餘戶民宅淹水及膝，傢俱及車輛泡水損失。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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