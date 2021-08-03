快訊／鳳山女街頭涉過積水觸電亡　陳其邁：最快時間國賠

記者賴文萱／高雄報導

上月高雄發生大雷雨，一名高姓女子在鳳山三民路走過積水區觸電死亡，事後追究責任發現是承包商未將原地下纜線抽離釀禍。高雄市長陳其邁今（3）日表示，不會迴避行政管理責任，也會追究廠商責任，就國賠部分，也指示全力協助，會用最快時間處理。

▲高雄市政府工務局提供鑑定照片 。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁今出席高雄市議會質詢時表示，這件事情我們也非常痛心，不會迴避行政管理責任，也會跟廠商追究責任；國賠部分，我們也跟受害者家屬再次協商，已指示全力協助，會用最快時間處理。

陳其邁說，國賠一開始會先有協商程序，若協商不成才會訴訟，針對此案希望在協商程序就能完成。工務局長蘇志勳則表示，昨天有到靈堂跟家屬致歉，也表達市政府會負起責任，相關廠商的施工不當行政責任會追究，涉及國賠部分會全力協助，也會先賠償。

▲▼高雄市政府工務局提供鑑定照片 。（圖／高雄市政府提供）

7月19日鳳山地區因豪大雨積水，致原地下廢棄纜線浸水而導電，且原路燈開關箱（原廢棄地下纜線開關）內的無熔絲開關呈現送電狀態，使該廢棄導線因積水產生漏電現象，不幸造成民眾高小姐感電事故。

養工處會同中華民國電機技師公會鑑定技師、台電鳳山區營業處、高雄市政府警察局鳳山分局等相關單位，至鳳山區三民路295巷口鑑定編號縣口043路燈周邊民眾感電事故原因。

鑑定結果指向三民路與三民路295巷口路燈於108年5月16日因地下纜線故障致不亮，後採架空線供電，惟承商未將原地下纜線抽離。經吊起事故路燈燈桿，發現原路燈基座之廢棄地下纜線有多處短路燒焦現象。工務局強調，市府將追究路燈纜線架空後，未抽離地下纜線之承商相關責任。

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