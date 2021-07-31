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獨／遭冒名辦手機還已開通10天　報案缺「歹徒申請書」被打回票

▲雲林一名廖先生遭人冒名以線上申請方式簽約新門號，在電信公司8天後寄達「門號已開通」通知書，才知道已被冒名申辦，且已於該門號中產生多筆消費金。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林一名廖先生遭人冒名以線上申請方式簽約新門號，在電信公司8天後寄達「門號已開通」通知書，才知道已被冒名申辦，且已於該門號中產生多筆消費金。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣廖姓民眾收到電信通知單，指出「名下所申請之新門號已正式開通使用，並請確認是否為本人申辦」，廖先生前往門市詢問，臨櫃人員未主動協助停話，竟先請廖先生返家待通知，最後在廖先生要求下才拿出停話申請單及切結書辦理，廖先生持切結書至派出所報案卻因缺少「歹徒申請書」而無法受理。

居住虎尾鎮的廖先生向記者說明，7月29日收到中華電信寄來通知單，內容是名下有新申租一個0972門號，當下致電詢問，客服說需本人到服務中心臨櫃處理，途中順路先去派出所報案，警員表示要有對照人才能報案，必須先去中華電信要到資料，廖先生質疑，遭冒用期間如被拿去使用如詐騙車手等涉犯刑事案件，盜刷小額付款都小事，萬一銀行帳戶被凍結，會嚴重影響權益。

▲雲林一名廖先生遭人冒名以線上申請方式簽約新門號，在電信公司8天後寄達「門號已開通」通知書，才知道已被冒名申辦，且已於該門號中產生多筆消費金。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廖先生持遭冒名之門號申請單指出，許多付費加值服務都有選購，構成「不法所有意圖」和施用「詐術」來欺騙，符合詐欺形成條件。（圖／廖先生提供）

廖先生說，之後到中華電信虎尾服務中心後，該臨櫃人員疑似因為第一次遇到這種狀況，在詢問確認非本人申辦後只得到「你這個是網路門市的業務，我會用急件發文給他們，然後你就等通知」，當下令人無法接受，在盛怒拍桌要求下才願意協助「以本人身份辦理停話」，更未主動提供冒名申辦門號切結書，也是廖先生要求下才願意提供。

▲雲林一名廖先生遭人冒名以線上申請方式簽約新門號，在電信公司8天後寄達「門號已開通」通知書，才知道已被冒名申辦，且已於該門號中產生多筆消費金。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲在廖先生要求下，中華電信臨櫃人員協助「以本人身份辦理停話」。（圖／廖先生提供）

中華電信雲林營業處30日受訪說明，網路門市新申辦門號，需由客戶於線上填寫資料上傳雙證件照片，客服人員與客戶電話聯繫確認並宅配新門號SIM卡需由本人親自簽收。在歹徒以不法方式取得他人個資冒裝新門號在SIM卡開通後，公司會寄發新裝機關懷函至客戶戶籍所在地址，再次通知客戶，而廖先生就是在戶籍地址收到通知信而得知。

中華電信雲林營運處服務中心主任蘇芳釧表示，該案為雲林縣第一起遭冒名申請新門號案件臨櫃人員受理案件時過程確實稍有生疏，讓客戶不滿意之處深感歉意，未來將依此案為例，精進人員處理作業程序及客戶服務。廖先生所申請資料在29日提出申請後，以專案處理，並於30日下午由網路門市調出歹徒冒名申請書及宅配簽收單供廖先生報警處理，但該案照會錄音檔及門號消費紀錄須至下週二才能查明。

▲雲林一名廖先生遭人冒名以線上申請方式簽約新門號，在電信公司8天後寄達「門號已開通」通知書，才知道已被冒名申辦，且已於該門號中產生多筆消費金。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廖先生29日提出申請後，中華電信以專案處理，速於30日下午即由網路門市調出歹徒冒名申請書及宅配簽收單供廖先生報警使用。（圖／廖先生提供）

蘇芳釧指出，受理客訴冒裝處理作業時，除受理客戶申訴外，由客戶檢附身分證正、反面影本並填寫「切結書」，臨櫃人員查詢門號後受理「冒名停話」項目，並調閱租用申請書確認，與切結書上聯絡電話，查證與冒裝電話的關聯性。經確認是「冒裝確立」電信號碼，客戶即可免遭追繳任何費用。

虎尾警分局副分局長李志文指出，29日廖先生前往報案時因未持有中華電信切結書，所以當下未受理，但廖先生30日下午持停話單、切結書及冒名偽簽宅配單進行報案，虎尾派出所立即受理，並將由偵查隊接手，依偽造文書及詐欺方向偵辦。李志文表示，民眾遭遇類似案件時，應儘速先行辦理停話後，持停話書面資料前往警局報案，警方依據可佐證資料受理後，即立刻介入偵辦。

▲雲林一名廖先生遭人冒名以線上申請方式簽約新門號，在電信公司8天後寄達「門號已開通」通知書，才知道已被冒名申辦，且已於該門號中產生多筆消費金。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲一般民眾對於健保卡上個資使用戒心較為身分證低，廖先生開啟中電信網路申辦網頁指出，網路新申辦門號需要第二證件流水號，藉此呼籲大眾，對於健保卡的使用亦須謹慎，以免遭人用於不法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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