午後雷雨襲15縣市！南高屏防豪雨　嘉義日累積雨量破300毫米

▲受西南風影響各地天氣不穩定，嘉義以北地區也要留意大雨發生。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

受到低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，雲林縣、嘉義縣上午已出現短時強降雨，隨午後對流消長，雨勢擴延至雙北、宜蘭線以及桃竹山區，氣象局下午時修正大雨、豪雨特報範圍，並將台東縣列入大雨特報範圍，全台共計15縣市發布大雨至豪雨特報，其中南高屏地區仍為豪雨特報警戒範圍，嘉義至宜蘭山區則有大雨發生機率。

根據中央氣象局資訊，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，臺中市以南至嘉義縣已有豪雨發生，其中雲林縣、嘉義市及嘉義縣有局部大豪雨；今日臺南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及桃園以南至嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據中央氣象局統計，從今日0時至下午15時，累積雨量最多者位於嘉義新港，累積雨量309.5毫米；其次則為屏東縣瑪家鄉，累積雨量261毫米；再者則為台中市龍井區，累積雨量249.5毫米。時雨量則以嘉義新港測得120毫米最多，其次則是雲林北港鎮測得時雨量102.5毫米。

▲氣象局針對15縣市發布豪雨特報。（圖／氣象局提供）