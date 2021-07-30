扯！業務牽車保養卻辦私事撞壞　新車落地20天竟要折舊15萬

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名張小姐今年7月初購買一輛新車，日前讓業代開回原廠進行滿月回廠檢查時，發生追撞車禍，造成車體毀損，張小姐心疼新車才開20天遭撞，還被車廠要求出險維修，便將事故過程及行車記錄器PO到網路詢問網友如何處理。經媒體詢問車廠，營業所今日表示，將提出2方案盡量滿足客戶的需求。

▲雲林張小姐7月初購買新車，日前讓業代開回原廠進行滿月回廠檢查時，發生追撞車禍，造成車體毀損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張小姐於社群網路貼出車損照片並指出，所長說要新車換新車，叫我「折舊」，我看了我車上的行車記錄，「業務員執行業務」之下開車經過汽車公司沒有進入公司，去辦個人的私事之後，車子撞上了，讓我非常生氣，多次打去總公司，總公司也只是傳訊息說授權給營業所處理，我的車就像皮球一樣被踢來踢去，處理態度是這樣，請大家幫幫忙，不知道如何處理。

▲張小姐調閱行車記錄器才嚇到，怎麼開這麼快，並且是經過公司未停下繼續直行，是業務要辦理私事時途中追撞前車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張小姐受訪表示，是第一次購車，在7月4日交車後，業務說有售後服務，7月23日便放心將鑰匙交給業務，在發生車禍當下車廠並未主動告知，是致電詢問保養進度時，才說車子撞到了，要求出險維修。張小姐說，當下以為是在去車廠的途中撞到，後來調閱行車記錄器才嚇到，怎麼開這麼快，並且是經過公司未停下繼續直行，是業務要辦理私事時途中追撞前車。

▲張小姐要求新車換新車，所長卻回應要以「新車落地」20天提出折舊15萬元，要不就依車身損傷保險桿、葉子板、引擎蓋等，由車主出險修到好。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張小姐事後致電詢問總公司，總公司僅回覆該案授權給營業所所長處理，關於所要求新車換新車，所長卻回應要以「新車落地」20天提出折舊15萬元，要不就依車身損傷保險桿、葉子板、引擎蓋等，由車主出險修到好，張小姐無奈說，我認為，業代執行業務期間開車經過車廠未進入卻去辦理私事，撞到後竟然要客戶自己出險，還要折舊，都不合理。

▲張小姐心疼新車才開20天遭撞，還被車廠要求出險維修，便將事故過程及行車記錄器PO到網路詢問網友如何處理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

車廠營業所郭姓所長受訪表示，一直有持續與張小姐保持聯繫，擬定兩個方案，第一個是完全修復，加上金錢賠償，第二點是如果張小姐要求換一輛新車，因為考慮車子折舊問題，所以會需要張小姐貼補，但會盡量滿足張小姐的需求，以高誠意讓此事盡量圓滿。

▲張小姐無奈說，業代執行業務期間開車經過車廠未進入卻去辦理私事，撞到後竟然要客戶自己出險，還要折舊，都不合理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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