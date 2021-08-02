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台中累積雨量破300毫米　盧秀燕勘察慰問淹水受災戶

記者游瓊華／台中報導

西南氣流影響，台灣中南部陸續傳出豪大雨災情，台中自昨（1）日起持續發生短暫陣雨或雷雨，市府已成立三級應變中心密切注意水情，即時處理民眾通報案件，大型抽水機也已就位戒備，對於烏日三和里100多戶住家傳出溢淹災情，經搶救皆已消退緩解。市長盧秀燕今早也前往勘災，並慰問受災戶，允諾全力提出解決方案，維護市民身家財產安全。

▲台中累積雨量破300毫米，盧秀燕勘察淹水受災戶。（圖／市府提供）

▲台中累積雨量破300毫米，盧秀燕勘察淹水受災戶。（圖／市府提供）

盧秀燕強調，近日受西南氣流影響，台中持續下起大雨，市府水利局、建設局於昨日即開設防災三級應變中心備戰。此次豪大雨，台中市累積雨量至今已超過300多毫米，部分地區出現馬路淹水，零星地區有住家溢淹情形。

▲台中累積雨量破300毫米，盧秀燕勘察淹水受災戶。（圖／市府提供）

對於烏日三和里發生三十幾戶住家淹水災情，盧秀燕表示，目前淹水發生原因仍待查，有一說法是山坡農地連日豪雨導致泥沙滑落，土壤達飽和狀態，坡地排水宣洩不及而影響到住家，但也有其它可能性，將盡速找出原因加以解決。

水利局長范世億表示，烏日坡地排水改善將以橫向截流方式處理，近日將召開會勘。另水利局自8月1日成立三級應變中心，隨時注意氣候及各地水情，並處理民眾通報案件，大型抽水機也預佈就位，而大里溪8月1日水位高漲，台中市大型抽水站也陸續啟動，並持續觀察水位變化。

▲台中累積雨量破300毫米，盧秀燕勘察淹水受災戶。（圖／市府提供）

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