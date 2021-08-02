雲林北港多處淹水封路「停班停課」　鄉親：10多年沒淹過

記者蔡佩旻／雲林報導

受西南氣流及低氣壓帶影響，雲林縣從昨日開始持續降雨，部分鄉鎮低窪地區已呈現積水不退，而北港鎮在昨日累計雨量238毫米後，截至今(2)日上午11時也已達累計219毫米，造成多處淹水、警消封路、民眾車輛拋錨狀況，行政院人事行政總處發出公告雲林縣北港鎮12:00停止上班上課通知。

雲林縣今日上午包括虎尾、口湖、四湖、北港和東勢等多處鄉鎮傳出排水不及致淹水情況，北港鎮宗聖街陳姓婦人說，當地已10多年未遭遇淹水，連夜雨勢加上排水不及，水淹而上不斷湧入屋內，無奈只好端坐屋內，準備等水勢退去後打掃清理。

▲雲林北港鎮累積雨量逾200毫米造成多處淹水，民眾推車移出積水區搶救。（圖／民眾提供）

▲雲林北港鎮累積雨量逾200毫米，多處路段積水，出動大批警力封路。（圖／民眾提供）

北港鎮民蔡先生表示，北港街上從未遭遇如此慘狀，整個市區、大街紛紛多處傳出災情，包含北辰國小、北港郵局、武德宮後方附近，積水低至腳踝高至大腿，從一早鄉親就在討論到底有沒有停班停課，到現在11點才發出，家長們急急忙忙出門接小孩。

▲雲林北港鎮累積雨量逾200毫米造成多處淹水慘況頻傳，店家望水興嘆。（圖／民眾提供）

雲林縣消防局彙整縣內災情，發出通報，各地率續傳出積水未退情況，因雨勢持續，目前包括北港、台西、口湖和虎尾均有淹水情況發生。提醒民眾外出攜帶雨具，居住在低窪地區民眾務必做好防範，確保自身生命財產安全，遇緊急情況可隨時撥打119通報，消防局將會派員予以協助。

▲雲林北港鎮北辰國小後方淹水超過50公分，整排機車倒西歪，慘不忍睹。（圖／民眾提供）

▲雲林北港鎮強降雨致災，文化路與中正路積水嚴重，車輛經過幾激起水花。（圖／民眾提供）

▲雲林北港鎮累積雨量逾200毫米造成多處淹水慘況頻傳，積水嚴重。（圖／民眾提供）

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