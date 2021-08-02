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河南暴雨已致302人罹難「地下空間溺亡39人」　仍有50人失聯

河南鄭州暴雨，京廣路隧道5分鐘淹平。（圖／CFP）

河南鄭州暴雨，京廣路隧道5分鐘淹平。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸河南「7·20」暴雨導致的洪災至今（2）日已造成302人罹難，50人下落不明。其中，淹水情況最為嚴重的鄭州有292人遇難，因地下室、車庫、地下管廊等空間溺亡39人，外界最為關注的地鐵5號線14人遇難，京廣路隧道則是6人遇難。

▲▼河南鄭州暴雨洪災。（圖／路透社）

▲河南鄭州暴雨洪災已導致292人遇難。（圖／路透社）

數據顯示，截至8月2日12時，河南省共有150個縣（市、區）、1663個鄉鎮、1453.16萬人受災。政府組織緊急避險93.38萬人，轉移安置最高峰值147.08萬人；倒塌房屋30106戶、89001間；農作物成災面積872萬畝，絕收面積380萬畝，直接經濟損失1142.69億元人民幣（約4913.56億元新台幣）。

對此，大陸國務院也宣佈成立調查組，由應急管理部負責主導，對河南鄭州「7·20」特大暴雨災害進行調查，聘請專家為調查工作提供技術支援。調查組將依法依規、實事求是、科學嚴謹、全面客觀地對災害應對過程進行調查評估，總結災害應對經驗教訓，提出防災減災改進措施，對存在失職瀆職的行為依法依規予以問責追責。

根據統計，鄭州總共遇難292人，失蹤47人。因洪水、土石流導致189人遇難；因房屋倒塌導致54人遇難；因地下室、車庫、地下管廊等地下空間溺亡39人，其中，地鐵5號線14人遇難，京廣路隧道6人遇難；另有其他遇難者10人。

河南省政府新聞辦今（2）日召開記者會，對外說明「防汛救災」情況，由省長王凱代表政府向因災遇難民眾表示哀悼，同時也向家屬和親人表示慰問。會議開始時，在場人員全體起立向因災遇難者默哀。

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