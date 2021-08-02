北港溪水位暴漲！溪床15住戶勸離　朝天宮商圈積淹水商家無法營業

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣受到西南氣流影響，大豪雨導致北港鎮、水林鄉陸續傳出災情，今天(2日)上午北港朝天宮前中山路商圈出現積淹水，整排商店店家都沒有辦法營業；北港溪溪水暴漲，北港警方迅速通報，在上午11時配合北港鎮公所，針對北港溪河床住戶，東陽里、南安里等15戶實施預防性勸離工作，以維護民眾安全。

▲北港溪溪水暴漲，北港警方迅速通報配合北港鎮公所，針對北港溪河床住戶，東陽里、南安里等15戶實施預防性勸離工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日北港溪水暴漲，因此波強降雨又快又急，北港警分局及鎮公所警方於發現溪水瞬間暴漲20公分，速度極快，基於保障里民安全，警方派員與南安里守望相助隊及里幹事立即配合鎮公所執行預防性勸離，先對較低窪住戶15戶開立勸導單，籲請民眾配合。

北港警分局提醒民眾，務必做好預防措施，尤其居住在低漥地區的民眾，請務必配合撤離，各安置處所已備妥相關物資，警方也會全力給予協助。

▲北港溪溪水暴漲，北港警方迅速通報配合北港鎮公所，針對北港溪河床住戶，東陽里、南安里等15戶實施預防性勸離工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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