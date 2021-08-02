快訊／雲林崙背平房火警　中年男命危被救出恢復心跳

記者蔡佩旻／雲林報導
雲林縣崙背鄉今（2）日下午15時18分發生一起民宅火警，據報屋內一人居住疑似受困，雲林縣消防局派遣崙背、麥寮、北五等單位人車前往現場搶救，於15分鐘內迅速將屋內一名男性救出，緊急送醫搶救。
▲雲林縣崙背鄉今日下午15時18分發生一起民宅火警，據報屋內一人居住疑似受困，雲林縣消防局派遣崙背、麥寮、北五等單位人車前往現場搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
崙背鄉阿勸村中厝一處平房今日下午約15時18分發生民宅火警，雲林縣消防局獲報後遣崙背、麥寮、北五等單位，共計出動各式消防車輛8輛、消防人員18人前往現場搶救，並通知第二大隊前往現場指揮。
▲發生火警時，屋內僅一名年約50歲許姓男子，被警消救出時已無生命跡象，由救護車送往雲林基督教醫院急救後恢復自主呼吸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
發生火警時，屋內僅一名年約50歲許姓男子，被警消救出時已無生命跡象，由救護車送往雲林基督教醫院急救。雲林縣消防局表示，燃燒面積約30平方公尺，15時51分患者ROSC（恢復自主呼吸），詳細起火原因尚待進一步調查。
▲雲林縣崙背鄉今日下午15時18分發生一起民宅火警，據報屋內一人居住疑似受困，雲林縣消防局派遣崙背、麥寮、北五等單位人車前往現場搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
【其他新聞】
►獨／遭冒名辦手機還已開通10天 報案缺「歹徒申請書」被打回票
►義工團冒雨助圓夢「大房子」 4歲鄭小妹父親節禮物：不再住豬舍
►扯！業務牽車保養卻辦私事撞壞 新車落地20天竟要折舊15萬
讀者迴響