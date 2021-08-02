快訊／雲林崙背平房火警　中年男命危被救出恢復心跳

台灣「世界球后」戴資穎1日在東奧羽球女單決賽中奪得銀牌，賽後在IG發文提及拿下銅牌的印度羽球一姐辛度（Pusarla Sindhu）給她的溫暖安慰。辛度稍早在IG限時動態分享小戴的貼文並回應，「我知道輸球一定很難受，但我認為在有需要時互相支持很重要。再次恭喜妳拿下銀牌，享受這一刻吧。」