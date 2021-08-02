神秘X Men已爆5確診！恐怖傳播者隱形中　陳其邁憂曝下波危機時刻

▲高雄市長陳其邁擔憂下周父親節，恐又是南北移動潮。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

自7月27日降二級後，高雄市已累計5人確診，都和「特殊交友圈」有關。市長陳其邁表示，疫調發現感染源是從北部地區團體群聚衍生，也就是南北移動造成的傳播鏈，接下來父親節就快到了，建議不管是回家或是訪客，能免則免。

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▲高雄特殊交友圈個案關係圖 。（圖／高雄市政府）

高雄5人群聚案經追溯足跡史，確認「指標個案」為高雄人，曾於7月1日至4日到北部參加特殊交友圈聚會。衛生局簡任技正表示，這起聚會姑且稱這些人為「X men」，也就是說，聚會者可能來自各地，不知有幾人，聚會場地也不知有幾處，詳細疫調交由地方政府釐清調查。

潘炤穎表示，經由疾管署協助，確認「指標個案」於北部聚會中，其中一名密切接觸者，證實為確診個案。而高雄指標個案，在29日被匡列後，PCR抗原結果為陰性，但S、N抗體呈現陽性，推測指標個案在29日之前的兩到三周已經確定被感染，對照個案旅遊足跡及接觸史推測其感染時序應為7月1日至4日於北部所致。

陳其邁坦言，此群聚案比過去在做的疫調難度增加很多，但衛生局、警察局疫調人員鍥而不捨，追溯到感染源是從北部區團體群聚衍生，從七月初回到高雄，陸續密接觸者、可能接觸者均有掌握，隔離對象也都提早匡列，所以風險管控都在掌握中。

▲高雄市近期5例「特殊交友圈」活動史 。（圖／高雄市政府）

不過陳其邁認為，此類群聚也帶來幾個問題，「接下來父親節就要了，從端午節、母親節到父親節，都有同樣南北移動帶來的風險」。他建議，假如是非同住家人，到家裡時，不管回家或訪客，能免則免，假如真的有必要，回來務必戴口罩，除非自己回獨立房間再脫口罩，才能確保家庭不會感染。

▲陳其邁強調，旅宿業若未通報開趴群聚，嚴重會停業、撤銷營登 。（圖／高雄市政府）

陳其邁也強調，對於汽車旅館等旅宿業，假如違反規定，未通報開趴群聚，提高疫情傳染風險，除了罰款15萬，嚴重會停業或撤銷營登，高市府會嚴格執行法律，務必讓不必要的群聚，違反防疫規定的行為發生。

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