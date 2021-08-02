豪雨狂炸高雄山區！大量土石坍方、落石阻道　道路雙向封鎖

記者許宥孺／高雄報導

受西南氣流帶來豪大雨影響，桃源區藤枝聯外道路2日又有大量土石崩塌，台27線扇平山莊路段也出現道路泥流，大量土石堆積造成雙向車道無法通行；另外南橫公路88KM也發生落石阻道，一輛小客車暫停在路旁不敢通行。

▲藤枝聯外道路14.5k、15.2k處大量土石坍方。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲藤枝聯外道路14.5k、15.2k處，雙向道路受阻。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市山區豪雨不斷，桃源區寶山里藤枝聯外道路14.5k、15.2k處，1日因豪雨造成土石、樹木崩落，經林務局緊急搶通後，仍僅恢復單向通行。不過2日上午又因間歇性強降雨，再次造成大量土石、樹木坍方，幾乎看不見前方道路，已影響雙向車輛通行。因豪雨中斷且無替代道路，市府於中午宣布，寶山國小2日停班、停課。

▲▼台27線扇平山莊路段大量土石堆積。（圖／記者許宥孺翻攝）

台27線扇平山莊路段也傳出災情，因強降雨再次造成大量土石坍方，影響雙向車輛通行，不過現場有大量土石堆積，且路面積水不斷升高，目前警方已到場拉起封鎖線，並以三角錐警示管制。

▲▼南橫公路88KM發生落石阻道，小貨車停在路旁不敢通行。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外在桃園區近勝境橋，南橫公路88KM，也發生落石阻道的狀況，大量土石不斷崩落，擋土牆也出現瀑布，一部小貨車就停在道路旁不敢通行。

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