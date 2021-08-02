快訊／特殊交友接觸極毒傳播者　6天跑2藥局匡列403人結果出爐

▲高雄市已有5明確診者與「特殊交友圈」有關。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市2日新增1例確診個案，全國案號15804，為特殊交友圈確診者的密切接觸者，市府公布其足跡，包含2間小7、1間全家、全聯以及2家藥局；統計近期5名相關確診者的接觸者，共匡列403人。

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▲市府公布確診者足跡。（圖／高雄市政府）

衛生局2日公布案15804活動足跡，個案7月26日至31日足跡曾到過1間全家、2間小7、1間全聯以及2家藥局。

衛生局指出，近期5名確診者都與「特殊交友圈」有關，分別為15725、15741、15744、15770、15804以及指標個案，相關接觸者共匡列403人，已全數採檢完畢，其中398人PCR陰性，5人PCR陽性。

▲高雄特殊交友圈匡列403人已全數採檢完畢。（圖／高雄市政府）

衛生局表示，案15804為30多歲本國籍男性，疫調發現，個案可能感染源7月26日，曾到案15770住家有5小時以上接觸，經匡列採檢後，於隔離期間7月31日出現發燒、痠痛、咳嗽等症狀，同日被衛生局匡列為案15770的接觸者，8月1日由醫院通知確診，CT值16.7。

簡任技正潘炤穎補充，透過疫調，於7月30日晚間11點多將案15804匡列為居家隔離對象並開始聯繫，直到31日傍晚才聯繫上個案到醫院採檢。

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