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黃敏惠連三年獲評4.5星市長　城市奪「醫療」、「公安」雙冠王

▲黃敏惠連續三年獲評4.5星市長，城市醫療、公安奪雙冠。（圖／嘉義市政府提供）

▲黃敏惠連續三年獲評4.5星市長，城市醫療、公安奪雙冠。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2021年《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查公布結果。嘉義市長黃敏惠連續三年獲得4.5星肯定，滿意度73.5%、較去年成長1.4個百分點，施政分數73.8分、年增2.3分，兩項成績皆比去年高。此外，嘉義市勇奪「醫療衛生」及「消防與公共安全」全台之冠，「警政治安」本島第一，八大面向淨滿意度本島第四，成績亮眼。

▲黃敏惠連續三年獲評4.5星市長，城市醫療、公安奪雙冠。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠首先感謝市民的支持以及市府團隊的努力，嘉義市幅員不大，卻擁有滿滿能量，市府團隊將再接再厲，為城市光景繼續打拚。尤其今年受本土疫情爆發影響，全國面臨三級警戒四度延長，嚴重衝擊民生經濟與產業。市府團隊除致力打造「全齡共享、世代宜居」的嘉義市外，也將極力向中央爭取紓困振興方案，為市民朋友謀取最大福祉，同時再次呼籲中央盡速撥補疫苗，築起防疫工作最重要的一道防線，早日讓人民恢復日常生活。

▲黃敏惠連續三年獲評4.5星市長，城市醫療、公安奪雙冠。（圖／嘉義市政府提供）

依據該調查統計顯示，嘉義市，也是唯二（花蓮縣）與去年相比、成績有所上升的縣市，包含、教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生及觀光休閒等面向，皆位於全國前段班，其中「警政治安」為本島第一、「醫療衛生」及「消防與公共安全」，更是奪得全台之冠，表現不俗。

▲黃敏惠連續三年獲評4.5星市長，城市醫療、公安奪雙冠。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市醫療資源充足，建構出「健康城市」及「高齡友善城市」的美譽，同時防疫超前，早在本土疫情延燒之際，率先以準三級防疫規格備戰，守護民眾健康安全。另積極提升本市四家專責醫院檢驗量能，且採區域聯防模式，設立兩處大型接種站，也與多家醫療院所合作，精準迅速提供疫苗施打服務，全市疫苗涵蓋率在7月26日已達35.14%。

▲黃敏惠連續三年獲評4.5星市長，城市醫療、公安奪雙冠。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市人口密度高居全國第二，市府團隊重視嘉園治安與消防安全，去年嘉義市火災發生率全國最低，但仍不敢掉以輕心，全面普查轄內高風險建築及場所，規劃裝設住警器，截至今年4月底止，安裝率達7成5以上，創歷年新高；警政治安方面，更是利用「區域廊道科技執法」及「道安多元應用整合平臺」等科技，協助警民共同解決社區問題，建構嘉義市社會安全網。

▲黃敏惠連續三年獲評4.5星市長，城市醫療、公安奪雙冠。（圖／嘉義市政府提供）

《遠見雜誌》連續27年，執行「縣市長施政滿意度大調查」，評比項目包括首長個人滿意度、施政分數，並綜合教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒及經濟與就業等八大施政面向的績效。今年因疫情關係，較往年延後揭曉各縣市成績。

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