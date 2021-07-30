施政滿意4.5星！醫療治安表現亮眼　饒慶鈴自豪「嘉鈴」最長

▲台東縣長饒慶鈴在《遠見雜誌》2021年縣市長施政滿意度調查成績，保持優秀水準再度摘下4.5顆星。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

記者王兆麟／台東報導

《遠見雜誌》2021年縣市長施政滿意度調查成績出爐，在疫情艱困時期，台東縣長饒慶鈴施政排行與去年相比進步，保持優秀水準再度摘下4.5顆星，施政滿意度獲7成4民眾支持，排行上升至第8名，施政分數排名第9，饒慶鈴感謝所有與縣府團隊一同努力，她將持續一步一腳印，逐步實現政策諾言，實踐台東慢經濟的真、善、美，讓世界的地圖上看見台東。

饒慶鈴上任兩年多以來，持著「開放、整合、創新」的行政思維，並以「一快一慢」的施政策略，將台東慢經濟持續在縣政各方面發酵，不僅在建設方面實踐「大小一路通」、以「網路代替馬路」的5G遠距醫療看診服務，今年更首創全國於離島新增心臟科遠距診療、並於池上啟用全國第一座長照多元照顧服務中心、首度將高優質農產品鳳梨釋迦農產銷往杜拜等高消費國家、設置全國最多的文健站及聚會所、及配合聯合國永續發展目標SDGs理念施政，實現縣府施政接軌國際。

▲饒慶鈴努力投入防疫讓台東成為「嘉玲」時間最長的縣市之一。

調查統計顯示，饒慶鈴施政滿意度獲7成4民眾表示滿意，排行上升至第8名，名次排行較去年進步1名，至於施政分數70分則為第9，其中道路與交通面向名次維持在第3；因受疫情影響，許多縣內大型活動無法在今年上半年度順利展開，但觀光休閒分數77.4分，仍高於22縣市平均表現；此外，今年八大面向平均滿意度以治安及醫療最為亮眼分。治安表現分數高於全國平均有6分之多，排行第4，在醫療部分也比去年進步2名。歷經一年多的疫情洗禮，民眾對政府的評價更趨嚴苛且保守 ，但對饒慶鈴的滿意度給予支持與肯定，期待疫情退燒後，持續將台東改變得更好。

饒慶鈴表示，因疫情影響全球動盪不安，台東雖有確診案例，但在短時間內整合各局處、跨單位將疫情控制，普設快篩站及設立快打站，並且超前部署整備防疫資源、人員的疫苗造冊及施打，並且不斷滾動式修正防疫、紓困及振興等措施，全力守護鄉親的健康及安全，她也感謝鄉親在此時疫情艱困時刻，與縣府共體時艱，讓台東成為「嘉玲」時間最長的縣市之一。

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