視訊醫療時代來臨！花蓮慈院虛擬健保卡上線試辦　就醫零接觸

▲▼病人只要在視訊看診時，出示虛擬健保卡QR Code供醫師掃描認證後，即可查詢雲端藥歷，快速了解病人過往的就醫歷程。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情調降為二級警戒，花蓮慈濟醫院遠距視訊診療門診將會持續提供服務，方便病人不進醫院也能看病外，同時花蓮慈院也結合中央健康保險署推動「虛擬健保卡」試辦計畫，從七月起上線試辦，讓病患在家就能利用虛擬健保卡來看診，不僅零接觸，安全又便利。

建立虛擬健保卡需先下載「健保快易通」APP，完成身分驗證後，即可取得並可透過虛擬健保卡QR Code進行掛號、看診、檢查、批價等服務，2021年更擴大與居家醫療、遠距醫療及視訊門診結合，希望透過視訊診療門診結合虛擬健保卡，大幅減輕病患與家屬的就醫成本，也能減輕醫療人員的壓力。

醫事室專員褚惠瑛指出，病人只要在視訊看診時，出示虛擬健保卡QR Code供醫師掃描，醫師於診間透過讀取QR Code認證後，即可查詢雲端藥歷，使醫師能快速了解病人過往的就醫歷程，做出專業準確的判斷，還可避免重複用藥及重複檢查，減少醫療浪費。

▲▼建立虛擬健保卡步驟。

「醫師，我的甲狀腺亢進藥物需要調整嗎？」今年六十五歲的楊女士，罹患甲狀腺亢進一年多，因為疫情關係以及需要照顧家人，使她不方便從花蓮縣壽豐鄉到花蓮慈院看診拿藥，又擔心中斷治療會影響到病況，所以選擇虛擬健保卡結合視訊門診專案來看診，也是花蓮慈院第一位使用此方式看診的病人。

「這個服務真的太方便了！」楊女士開心分享，看診當天非常順利，看完後也不用擔心批價、領藥的問題，使用醫指付繳費後，再請女兒到醫院幫忙領藥回來，不用再兩邊奔波，很快速、輕鬆就能完成看病，真的很便利。

為楊女士看診的家庭醫學科醫師黃亮凱表示，虛擬健保卡除了在疫情期間減少接觸外，門診中常常遇到病人的家人來幫忙拿藥，但醫師沒辦法實際了解病人的狀況，透過視訊加上虛擬健保卡來看診，對於醫師來說，不僅流程簡化，不用開啟另一套系統查詢就醫歷程，還能快速及時為病人調整治療藥物，也是提供無法到醫院來看診的病人便利的就醫方式。

褚惠瑛表示，使用虛擬健保卡可降低原本實體卡損毀或診間讀卡機故障等風險，若年長者或沒有手機的使用者，也可透過健保署開發的授權機制，授權給家屬或陪病者，讓身處各地的家屬都能照顧到長輩健康，也能減少多名照護者或子女間傳遞長輩健保卡的困擾，還能保留完整使用記錄，安全又方便。

▲65歲的楊女士開心分享，以虛擬健保卡結合視訊門診專案來看診，真的很便利。

褚惠瑛也提醒，病人視訊診療看診結束後，家屬、代理人可到醫院內遠距快速櫃台批價、繳費、藥局領藥或是院外藥來速窗口批價、繳費、領藥一次完成，也可使用醫指付線上付款再至藥來速領藥；若是病人及家屬於外縣市，醫院也提供寄送處方箋服務，民眾可至社區藥局領藥，讓病人治療不中斷。

花蓮慈院遠距視訊門診採預約制，不光是免去接觸風險，更能省去來回交通以及等待候診、等待批價、等待領藥的時間。花蓮慈院主任秘書陳星助表示，花蓮慈院從五月十九日開始執行遠距視訊門診，已開放二十七科，包含內、外、兒、中醫科等一百一十位醫師共同加入遠距行列，並服務超過一千三百位遠距病患，期待遠距視訊診療結合虛擬健保卡看診，能零距離照護更多病人的健康。

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