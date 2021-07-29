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社會 社會焦點 保障人權

紋繡名師遭檢舉「違法麻醉」　假面客錄影揭營業秘技

▲SPA,麥茵茲,美體,纖體,保養,Her和她,Her,。（圖／pixabay）

▲阮姓紋繡師為安撫客人，會說幫忙塗「麻藥」，實際上只是清潔保濕用品。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

從事紋繡紋髮教學的阮姓女子，遭檢舉為客人塗抹「麻藥」，涉嫌違反《醫師法》，原來是紋繡同業假扮客人登門刺探敵情，並全程錄影，阮女解釋，其實她只是塗抹保濕清潔液安撫客人，且假客人在影片中被塗「麻藥」後仍然喊痛，檢察官認為無證據顯示阮女從事醫療行為，29日處分不起訴阮女。

阮女因多年的紋繡經驗，不但自己開班授課，同時也是中華民國紋繡鑑定技術協會委員，還擔任過多項美容競賽的評審，有同業看了阮女的網頁介紹後，好奇阮女技術到底有多好，因此在2019年12月，以客人身分登門消費，請阮女幫忙在頭皮上紋髮。

這位假客人事後拿著自己接受紋髮過程的錄影，提告指控阮女沒有醫師資格，卻幫客人麻醉，屬於違法醫療行為，阮女喊冤指出，她的確有說從來沒有幫客人塗麻藥，但是紋繡難免讓客人難受疼痛，為了安撫客人，所以會說幫忙在紋繡的部位塗抹麻藥，但其實塗上去的，只是一般保濕清潔用品。

檢察官勘驗錄影畫面，明顯可看到假客人在被塗藥之後，仍然會喊痛，可見阮女塗上去的東西，並沒有麻醉效果，因此以查無阮女違法從事醫療行為的事證等理由，處分不起訴阮女。

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