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台北與休士頓締結姊妹市60周年　簽署重申友好關係協議

▲台北市長柯文哲和休士頓市長席維斯特‧透納簽署重申友好關係協議。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲和休士頓市長席維斯特‧透納簽署重申友好關係協議。（圖／北市府提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市與美國休士頓早在1961年成為彼此第一個姊妹市，締結至今滿60週年，雙邊長期在經濟貿易、教育文化等面向皆有務實的交流與發展，是促成兩市邁向世界級城市的重要動能。但自新冠疫情爆發以來，全球民生經濟皆受重創，為提升後疫情時代城市韌性，台北市長柯文哲和休士頓市長席維斯特‧透納（Sylvester Turner）決定簽署「重申姊妹市友好關係協議」，持續深化合作、加速雙邊經濟復甦與發展。

柯文哲30日與透納進行「重申姊妹市友好關係協議」簽署儀式，由現任外交部北美司司長徐佑典、駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文共同見證，另邀請曾駐休士頓的前外交部長林永樂、曾駐加拿大及拉脫維亞的大使吳榮泉、美國在台協會商務組長歐德瑞（Brent Omdahl）、美國商會會長金奇偉、台灣美國事務委員會秘書長薛美瑜、台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋等多位貴賓共襄盛舉，北市府則由資訊局長呂新科、產業發展局長林崇傑、社會局長周榆修、教育局副局長陳素慧及涉外事務團隊代表與會。

柯文哲在致詞時表示，今年是台北與休士頓結盟60週年，7月中美國眾議院審議通過「鷹法案（Eagle Act）」，更是象徵雙邊友好關係的重要里程碑。未來兩市將奠基在堅實的友誼上，持續於科技、醫療、經貿、教育文化等多項領域，擴展交流合作的深、廣度。同時，柯文哲也邀請透納到台北參加2022智慧城市高峰會，共同探索、激盪各國城市間的鏈結契機，也親身體驗台北市開放、多元共融的獨特風貌。

會中，台北市涉外事務總監周台竹也分享台北的政策亮點與願景，而北市府及未來兩市在教育、科技、智慧城市與防疫方面的合作，休士頓方則反應熱烈，會議結束前，我當地僑民與駐休士頓辦事處合贈一幅圓山飯店的油畫給透納，場面溫馨，而透納也邀請柯文哲親自造訪休士頓，深入當地體驗民俗風情。

有趣的是，與會的台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋，父親為前台北市長黃啟瑞，當初就是由黃啟瑞於1961年負責和休士頓簽訂姐妹市。黃書瑋表示，當年簽約時他才12歲，覺得很酷，而黃啟瑞當時也很興奮，外界只知道他是龍山寺董事長，但不曉得父親是黃啟瑞，現在都知道了。

▲▼台北市長柯文哲和休士頓市長席維斯特‧透納簽署重申友好關係協議。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲和休士頓市長席維斯特‧透納簽署重申友好關係協議。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲和休士頓市長席維斯特‧透納簽署重申友好關係協議。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲和休士頓市長席維斯特‧透納簽署重申友好關係協議。（圖／北市府提供）

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