她光天化日遭前男友「拖下車斬首」…屍體丟路邊！　目擊影片狂傳

▲55歲的賽耶（America Mafalda Thayer）遭男友拖下車斬首。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國明尼蘇達州一名女子日前在光天化日之下，在馬路旁遭前男友拖下車殺害，頭部甚至被直接砍斷，手段相當兇殘，行兇畫面也在社群媒體曝光。

綜合外媒報導，明尼阿波里斯市（Minneapolis）沙科皮警局（Shakopee Police Department）在28日下午2時30分左右接獲報案，在一處十字路口發現一具「無頭女屍」倒臥在血泊中，頭顱則在車輛旁，並確認死者為現年55歲的賽耶（America Mafalda Thayer）。警方在附近的巷子垃圾桶內發現一把大刀、沾滿血的襯衫和鞋子。

Minnesota woman (My Pillow employee) was beheaded in broad daylight by boyfriend Alexis Saborit, who was previously convicted of domestic assault.https://t.co/0eqJcD8h4R — Marina Medvin (@MarinaMedvin) July 30, 2021

賽耶的42歲前男友薩比特（Alexis Saborit）也因涉嫌二級謀殺被關押在監獄。警方表示，薩比特擁有酗酒、家庭暴力等多項前科，懷疑此次行兇預謀已久；報案者也說，他當下不確定倒在人行道上的是不是屍體，「我簡直不敢相信有人會對別人如此殘忍。」

此外，也有當時在屋內的目擊者將行凶畫面拍下來，而整段影片也在社群網站曝光，可以看到薩比特直接將賽耶斬首，並將血淋淋的屍體從車子前座拖下來，直接丟在人行道上，再將頭顱拿走。警方也呼籲，請勿再繼續轉發影片。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

德國百靈電動牙刷 下殺5.1折必搶