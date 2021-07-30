護航高嘉瑜？柯文哲稱「民代有選民請託壓力」　點問題出在衛生局

記者蘇晏男／台北報導

台北市廉政透明委員會27日公布3份好心肝事件調查報告，顯示民進黨高嘉瑜11天內8度狂所疫苗，但高則稱「證明我沒施壓」。對此，台北市長柯文哲30日表示，高嘉瑜就是很熱心，對她來說就是做選民服務，衛生局自己要做好管理，可做不可做，行政部門要自己要決定。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



柯文哲30日下午在北市防疫記者會上，被問到是否不滿意衛生局處理特權疫苗爭議的方式？他表示，經檢討，發現正問題是組織文化，這段期間衛生局業務量大幅提升，可是公務人員常常認真做事，但做不完也不會反映，這是很典型管理學上的「穀倉效應」。公務體系遇到需應變的時候，不像企業那麼靈活，當一大堆業務來就垮掉。

柯文哲說，所以責怪衛生局有問題就舉手，每次都說壞消息往上傳的速度決定團隊好壞，這是組織文化要改進的地方，當然該罵還是罵；不過，又覺得看疾管科長每天睡三個小時，都已經變熊貓，就覺得罵不下去，本來想說記申誡就了帳，但又想說他們那段時間那麼可憐，所以罵完就算了。

柯文哲重申，公務人員組織文化還是要改變，做不完要舉手尋求援助，重點不是埋頭苦幹，而是抬頭苦幹。

對於在廉政會議上質疑疫苗回收機制，且批評大醫院從頭到尾擺爛一事，柯文哲表示，不可諱言，那時候很多醫護人員等莫德納疫苗，不打AZ疫苗，所以下令打不完要收回，但他不會去怪大醫院，應該是我們（指衛生局）督導管理的責任。

至於怎麼看高嘉瑜認為該調查報告證明自己沒有施壓，而是衛生局沒有拒絕？柯文哲則說，民意代表有選民請託壓力，應該是行政部門自己要篩選。高嘉瑜立場是禾馨診所來拜託，就轉給衛生局，「倒覺得我們這邊自己的管理自己要處理」。

柯文哲表示，以前跟高嘉瑜很好，她就是很熱心，對她來講就是選民服務，至於可做不可做，行政部門要自己要決定。

另外對於是否讓Ben出面說明？及被民進黨北市議員簡舒培批評說責罵下屬來轉移焦點？柯文哲則未回應。

其他人也看了這些新聞...

►「我又來了！」北市公開特權疫苗報告 揭高嘉瑜11天8度狂索疫苗

►公布「好心肝完整報告」理由曝 柯文哲大罵衛生局：乾脆辭職回家

►北市特權疫苗調查報告「證明我沒施壓」 高嘉瑜：Ben是誰沒說清楚