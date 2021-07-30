　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

護航高嘉瑜？柯文哲稱「民代有選民請託壓力」　點問題出在衛生局

記者蘇晏男／台北報導

台北市廉政透明委員會27日公布3份好心肝事件調查報告，顯示民進黨高嘉瑜11天內8度狂所疫苗，但高則稱「證明我沒施壓」。對此，台北市長柯文哲30日表示，高嘉瑜就是很熱心，對她來說就是做選民服務，衛生局自己要做好管理，可做不可做，行政部門要自己要決定。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

柯文哲30日下午在北市防疫記者會上，被問到是否不滿意衛生局處理特權疫苗爭議的方式？他表示，經檢討，發現正問題是組織文化，這段期間衛生局業務量大幅提升，可是公務人員常常認真做事，但做不完也不會反映，這是很典型管理學上的「穀倉效應」。公務體系遇到需應變的時候，不像企業那麼靈活，當一大堆業務來就垮掉。

柯文哲說，所以責怪衛生局有問題就舉手，每次都說壞消息往上傳的速度決定團隊好壞，這是組織文化要改進的地方，當然該罵還是罵；不過，又覺得看疾管科長每天睡三個小時，都已經變熊貓，就覺得罵不下去，本來想說記申誡就了帳，但又想說他們那段時間那麼可憐，所以罵完就算了。

柯文哲重申，公務人員組織文化還是要改變，做不完要舉手尋求援助，重點不是埋頭苦幹，而是抬頭苦幹。

對於在廉政會議上質疑疫苗回收機制，且批評大醫院從頭到尾擺爛一事，柯文哲表示，不可諱言，那時候很多醫護人員等莫德納疫苗，不打AZ疫苗，所以下令打不完要收回，但他不會去怪大醫院，應該是我們（指衛生局）督導管理的責任。

至於怎麼看高嘉瑜認為該調查報告證明自己沒有施壓，而是衛生局沒有拒絕？柯文哲則說，民意代表有選民請託壓力，應該是行政部門自己要篩選。高嘉瑜立場是禾馨診所來拜託，就轉給衛生局，「倒覺得我們這邊自己的管理自己要處理」。

柯文哲表示，以前跟高嘉瑜很好，她就是很熱心，對她來講就是選民服務，至於可做不可做，行政部門要自己要決定。

另外對於是否讓Ben出面說明？及被民進黨北市議員簡舒培批評說責罵下屬來轉移焦點？柯文哲則未回應。

其他人也看了這些新聞...

「我又來了！」北市公開特權疫苗報告　揭高嘉瑜11天8度狂索疫苗
公布「好心肝完整報告」理由曝　柯文哲大罵衛生局：乾脆辭職回家
北市特權疫苗調查報告「證明我沒施壓」　高嘉瑜：Ben是誰沒說清楚

ET快訊
西南氣流要來了！首波「降雨高峰」時間點出爐　各區雨勢一次看
LIVE／戴資穎要上場了！　高雄戴爸領軍加油
戴資穎八強賽「強碰宿敵」依瑟儂！　戴爸領好友齊聲喊加油
說好戴資穎4點半上場！他開電視愣「印度vs日本」　最新出場時
準備上場！戴資穎對決泰國依瑟儂　力拼4強門票
參加「台北X men趴」1傳4　高雄特殊交友圈感染源找到了
歹徒持刀搶劫！女店員抄起「45cm陽具」狂甩趕跑
疫苗用不完被丟掉！「這國家」半數人拒接種　醫生崩潰
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

他們雖無緣奪牌…謝長廷曝現場暖心聲援　今晚要看林昀儒爭銅賽

護航高嘉瑜？柯文哲稱「民代有選民請託壓力」　點問題出在衛生局

里長疑安排插隊打疫苗　劉和然駁：只有不知怎被施打、沒有插隊問題

憂疫苗短缺嚴重！　賴香伶控民進黨阻撓部會討論高端疫苗爭議

獲CDC同意！萬華區將進行血清學檢查　柯文哲：找出黑數嚴重度

高端出事可國賠？柯文哲：政府要幫高端扛起法律賠償責任

遭控「好心肝」翻版！中英醫院內部信曝光　醫護氣哭

快訊／北市政風處調閱黃珊珊Line通聯　不需要再訪談Ben

風景區人車潮降載40％　侯友宜：周末是「降級與否監測指標」

快訊／北市為何不公開特權疫苗施打名單？政風處回應了

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

熱血！50歲大叔摩托車一日環島　台語配音人生領悟...用21hrs完成

他們雖無緣奪牌…謝長廷曝現場暖心聲援　今晚要看林昀儒爭銅賽

護航高嘉瑜？柯文哲稱「民代有選民請託壓力」　點問題出在衛生局

里長疑安排插隊打疫苗　劉和然駁：只有不知怎被施打、沒有插隊問題

憂疫苗短缺嚴重！　賴香伶控民進黨阻撓部會討論高端疫苗爭議

獲CDC同意！萬華區將進行血清學檢查　柯文哲：找出黑數嚴重度

高端出事可國賠？柯文哲：政府要幫高端扛起法律賠償責任

遭控「好心肝」翻版！中英醫院內部信曝光　醫護氣哭

快訊／北市政風處調閱黃珊珊Line通聯　不需要再訪談Ben

風景區人車潮降載40％　侯友宜：周末是「降級與否監測指標」

快訊／北市為何不公開特權疫苗施打名單？政風處回應了

理財周刊／MCU漲價一波又一波

疫情壓力打亂生活節奏！5種方法擺脫「片段式睡眠」　一覺到天亮

傳奇攝影大師蒂姆．沃克奇幻時尚之旅　奇美博物館登場

西南氣流要來了！首波「降雨高峰」時間點出爐　各區雨勢一次看

船帆石、小灣Ready！墾丁首波5沙灘即日起有條件開放

先探／資金往哪　行情就在哪

先探／航太股的宇宙夢

指考公民法律佔1／3　時事題組「以核養綠、核四」都考到

路迦生醫財報出爐！去年合併營收達1.8億元、年增約18.65%

好市多傳取消「洋蔥、酸黃瓜無限量供應」！業者：還在討論中

日本女子體操隊失利「不忍苛責」　21歲甜美選手網噴鼻血：戀愛了

政治熱門新聞

快訊／行政院擬推5倍券　民進黨8立委呼籲「直接發不要拿現金換」

桃園議會通過普發5000元　鄭文燦：要114億沒錢

衛福部報告：未來一周新增確診維持30到50例以下

快訊／新北公布1確診足跡　連3天到永和World Gym

柯文哲查特權疫苗　55頁報告全公開

快訊／柯文哲宣布：北市國小暑假活動、課後班、學藝班8月9日開放

快訊／新北+4「永和2、三重1、板橋1」　2人感染源不明

北市公布確診足跡　7月25、26日曾入住「路途行旅」旅館

新北公布5確診足跡　淡水＆林口家樂福、新莊佳瑪、台北健身院

民進黨流失300萬支持者　藍營：泛綠基本盤重大萎縮

2024選總統新北交棒劉和然？　侯友宜秒回這5個字

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

快訊／下週餐飲開放內用？柯文哲：雙北會一起宣布

快訊／北市+7「無不明感染源」　12區確診分布出爐

更多熱門

相關新聞

獲CDC同意！萬華區將進行血清學檢查　柯文哲：找出黑數嚴重度

獲CDC同意！萬華區將進行血清學檢查　柯文哲：找出黑數嚴重度

台北市長柯文哲30日中午表示擬做萬華地區血清學檢查後，下午在北市防疫記者會上進一步說明，要知道社區感染狀況是要抽血測抗體，之前彰化曾做過一次，而萬華這次發生過疫情 ，百分比會比較高。

柯文哲：政府要幫高端扛起法律賠償責任

柯文哲：政府要幫高端扛起法律賠償責任

快訊／北市政風處調閱黃珊珊Line通聯　不需要再訪談Ben

快訊／北市政風處調閱黃珊珊Line通聯　不需要再訪談Ben

快訊／北市為何不公開特權疫苗施打名單？政風處回應了

快訊／北市為何不公開特權疫苗施打名單？政風處回應了

快訊／下週餐飲開放內用？柯文哲：雙北會一起宣布

快訊／下週餐飲開放內用？柯文哲：雙北會一起宣布

關鍵字：

柯文哲台北好心肝特權疫苗高嘉瑜

讀者迴響

熱門新聞

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

即／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲

不斷更新／全國這2縣市普發現金拼紓困

【心內話】仙女下山來送餐

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

19歲少女訓練「遭鏈球爆頭」昏迷3月逝　奧運夢碎

男神楊勇緯見了她也乖乖！成功男人背後的女人曝光

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

全國疫苗失效案例曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面