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北市宣布開放表演展覽場館　「這類」街頭藝人再等等

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

台北市30日公告「藝文場館防疫管理措施」，其中分成展覽場館、表演場館及街頭藝人等三部分，但「表演類」街頭藝人除外。台北市長柯文哲下午在北市防疫記者會上表示，先按照這逐步開放方式，並每天監控確診人數、不確定感染源，及有無群聚感染，且戰且走，希望放鬆管制過程中，不要造成疫情反撲。

柯文哲指出，原則上室內1.5公尺，所以要求文化局管轄的場館，不管是距離1.5公尺，或每一人2.25平方公尺，算一算，每個場館要訂出容留上限，現在進場都需要實名制，所以可以算出進場多少人。此外，盡量鼓勵預約。

在展覽場館方面，辦理活動有固定座位安排，需採間格做、梅花座；若無固定座位，則維持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離。而如果室外活動超過250個人，需報北市政核准。

柯文哲說，表演場館原則與展覽場館差不多，都需訂容留上限，而第一排觀眾跟舞台要隔離三公尺，且盡量讓表演者實施PCR檢查或接種疫苗超過14天。

「比較特別的是街頭藝人。」柯文哲說，如果是比較靜態，例如視覺藝術、工藝藝術類，原則上開放，但須全程戴口罩；而表演類方面則是憂人群聚集，太難控制，所以目前還是不開放 。

▼台北市30日公告「藝文場館防疫管理措施」（圖／北市府提供）

▲▼北市疫情0730。（圖／北市府提供）

▲▼北市疫情0730。（圖／北市府提供）

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柯文哲台北藝文展覽場表演場館街頭藝人

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