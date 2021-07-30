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歷任台南縣市長風評超級比一比　黃偉哲部分局處府會連絡人議員「不相識」

▲台南市政府許多局處府會聯絡人，台南市議員都不認識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府許多局處府會聯絡人，台南市議員都不認識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

市長施政風格跟府會連絡人表現有關嗎？台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑在總質詢中為4四位台南縣市首長寫風評，陳唐山有人和，蘇煥智有建設，賴清德不進議會，現任黃偉哲未充分授權。

3位議員詢問一級備詢主管滿意府會連絡人的表現嗎？一級主管全站起來力挺，議員們開始點名觀光旅遊局等聯絡人列席，沒想到真的不認識這些局處聯絡人，3位議員要求市府辦一場府會連絡人評比，讓優秀的府會連絡人真能促進府會關係和諧。

蔡育輝以投影片對前任、現任4位縣市長進行評比，給陳唐山縣長的評語是「有人和、分層負責、充分授權」；給蘇煥智縣長的評語是「有建設、對原台南縣建設貢獻最多卻缺人和」；給賴清德市長的評語是「高民調、派系分明、霸氣足、不進議會」，給現任市長黃偉哲的評語是「處事圓融、府會關係融洽、勤走基層」，缺點是未充分授權。

為探討府會連絡人表現，三位議員特別要求副市長戴謙列席備詢，蔡淑惠詢問備詢的一級官員，覺得局處府會連絡人很盡責，做得很好的請站起來。結果主管官員們全站起來力挺自己的府會連絡人。

蔡淑惠說，她是7屆市議員，深知優秀的府會連絡人，能協助局處長建立良好的府會關係，順利推展市政業務，但現在處理民眾陳情，卻發現好多府會連絡人都不認識也素未謀面，不知道書記長李中岑議員是否也有同感，來考考李中岑認識研考會、主計處府會連絡人嗎？

▲台南市政府許多局處府會聯絡人，台南市議員都不認識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李中岑搖頭，再問是否認識人事處，社會局，勞工局，觀光旅遊局的府會連絡人，李中岑還是搖頭，請這幾位府會連絡人列席，結果議員們真的不認識，到底最認識誰？議員們一致讚賞民政局、工務局主秘、交通局科長和教育局督學。

蔡淑惠表示，不知道問題點在哪裡？是議員們不夠努力嗎？或府會連絡人看到議員就好像看到鬼？若甚麼事都要找局處長，設置府會連絡人要做甚麼？建議總連絡人戴謙辦一場府會連絡人評比，分別選出最優、最佳府會連絡人，第一名給予實質的獎金或嘉獎鼓勵。

李中岑指出，這次質詢的目的是希望市府府會連絡人，能不分黨派、不分大小，大家共同為台南建設而努力，歡迎所有聯絡人多到國民黨團坐坐，下會期能認識每位府會連絡人。

戴謙副市長說，他身為府會總連絡人，要跟議員們表示高度歉意，會一起來推動讓府會一體。

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