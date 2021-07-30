善用「安心充電」　黃偉哲：共度疫情難關　

▲台南市勞工局長王鑫基指出，黃偉哲市長提醒減班休息的勞工伙伴，善用「安心」以及「充電」計畫，在疫情期間「安心充電」一起度過疫情的難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

COVID-19疫情持續影響全台，台南市目前通報實施減班休息單位數為345家，實施減班休息之勞工數則為3425人，其中住宿餐飲業仍為大宗，共95家1658人，黃偉哲市長提醒減班休息的勞工伙伴，善用「安心」以及「充電」計畫，在疫情期間「安心充電」一起度過疫情的難關。

黃偉哲市長進一步說明，「安心就業計畫」及「充電再出發訓練計畫」，共同的目的都是在降低薪資減損對勞工生活造成之影響，透過薪資差額補助及給予訓練津貼的方式，協助勞工們度過疫情的難關。

疫情至今台南轄內已有227家事業單位、3840位勞工申請「安心就業計畫」、補助金額3358萬元；293家事業單位、3296位勞工申請「充電再出發訓練計畫」補助金額1億1361萬元；因應疫情因素，充電再出發訓練亦可採線上上課的方式辦理，呼籲受減班休息影響的企業可提報申請充電再出發計畫，讓員工於疫情期間能持續充電提升職能，而勞工朋友也能善用政府資源、積極參訓。

勞工局王局長鑫基進一步說明，自7月1日起，「充電再出發訓練計畫」訓練津貼時數的部分，由原本每月最高120小時提高為144小時，修正後勞工每月最高可領取新台幣23040元的訓練津貼。「安心就業計畫」的部分，則是簡化並提高各級薪資差額補貼的額度，修正前係補助薪資差額的50％，修正後則依勞工薪資減損程度，每人每月分別補貼3500元、7000元或11000元（薪資差額7000元以下（含）者，補助3500元；7001~14000元（含）補助7000元；14001元以上（含）補助11000元）。

勞工局王局長鑫基亦呼籲雇主應循勞動基準法及「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」相關規範，與勞工簽訂書面協議，且月薪制勞工每月薪資不得低於基本工資2萬4000元，並應將相關資料通報勞工局，以俾勞工後續向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署申請「安心就業計畫」及「充電再出發訓練計畫」之補助。

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