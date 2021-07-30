　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

善用「安心充電」　黃偉哲：共度疫情難關　

▲台南市勞工局長王鑫基指出，黃偉哲市長提醒減班休息的勞工伙伴，善用「安心」以及「充電」計畫，在疫情期間「安心充電」一起度過疫情的難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局長王鑫基指出，黃偉哲市長提醒減班休息的勞工伙伴，善用「安心」以及「充電」計畫，在疫情期間「安心充電」一起度過疫情的難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

COVID-19疫情持續影響全台，台南市目前通報實施減班休息單位數為345家，實施減班休息之勞工數則為3425人，其中住宿餐飲業仍為大宗，共95家1658人，黃偉哲市長提醒減班休息的勞工伙伴，善用「安心」以及「充電」計畫，在疫情期間「安心充電」一起度過疫情的難關。

▲台南市勞工局長王鑫基指出，黃偉哲市長提醒減班休息的勞工伙伴，善用「安心」以及「充電」計畫，在疫情期間「安心充電」一起度過疫情的難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長進一步說明，「安心就業計畫」及「充電再出發訓練計畫」，共同的目的都是在降低薪資減損對勞工生活造成之影響，透過薪資差額補助及給予訓練津貼的方式，協助勞工們度過疫情的難關。

▲台南市勞工局長王鑫基指出，黃偉哲市長提醒減班休息的勞工伙伴，善用「安心」以及「充電」計畫，在疫情期間「安心充電」一起度過疫情的難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

疫情至今台南轄內已有227家事業單位、3840位勞工申請「安心就業計畫」、補助金額3358萬元；293家事業單位、3296位勞工申請「充電再出發訓練計畫」補助金額1億1361萬元；因應疫情因素，充電再出發訓練亦可採線上上課的方式辦理，呼籲受減班休息影響的企業可提報申請充電再出發計畫，讓員工於疫情期間能持續充電提升職能，而勞工朋友也能善用政府資源、積極參訓。

▲台南市勞工局長王鑫基指出，黃偉哲市長提醒減班休息的勞工伙伴，善用「安心」以及「充電」計畫，在疫情期間「安心充電」一起度過疫情的難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王局長鑫基進一步說明，自7月1日起，「充電再出發訓練計畫」訓練津貼時數的部分，由原本每月最高120小時提高為144小時，修正後勞工每月最高可領取新台幣23040元的訓練津貼。「安心就業計畫」的部分，則是簡化並提高各級薪資差額補貼的額度，修正前係補助薪資差額的50％，修正後則依勞工薪資減損程度，每人每月分別補貼3500元、7000元或11000元（薪資差額7000元以下（含）者，補助3500元；7001~14000元（含）補助7000元；14001元以上（含）補助11000元）。

▲台南市勞工局長王鑫基指出，黃偉哲市長提醒減班休息的勞工伙伴，善用「安心」以及「充電」計畫，在疫情期間「安心充電」一起度過疫情的難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王局長鑫基亦呼籲雇主應循勞動基準法及「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」相關規範，與勞工簽訂書面協議，且月薪制勞工每月薪資不得低於基本工資2萬4000元，並應將相關資料通報勞工局，以俾勞工後續向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署申請「安心就業計畫」及「充電再出發訓練計畫」之補助。

▲台南市勞工局長王鑫基指出，黃偉哲市長提醒減班休息的勞工伙伴，善用「安心」以及「充電」計畫，在疫情期間「安心充電」一起度過疫情的難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「德國百靈電動牙刷」2支原價9598元、特價4990元
 

ET快訊
LIVE／戴資穎要上場了！　高雄戴爸領軍加油
戴資穎八強賽「強碰宿敵」依瑟儂！　戴爸領好友齊聲喊加油
說好戴資穎4點半上場！他開電視愣「印度vs日本」　最新出場時
準備上場！戴資穎對決泰國依瑟儂　力拼4強門票
參加「台北X men趴」1傳4　高雄特殊交友圈感染源找到了
歹徒持刀搶劫！女店員抄起「45cm陽具」狂甩趕跑
疫苗用不完被丟掉！「這國家」半數人拒接種　醫生崩潰
嘉義11確診！一看傳播鏈「媽媽12歲就生他」 　鄉民驚呆了
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南1992平台第4輪預約7萬多人　疫苗僅4萬5千劑

竹市爭取長輩第二劑造冊通知　三大貼心服務不變

迎接降二級第一個周末　林智堅視察動物園防疫措施

太棒了！衛福部苗栗醫院全力以赴　62確診危急個案全數返家

疫情降級毒趴開轟　屏東警查緝斬斷連結

東港安泰醫院籲鄉親打好疫苗　保護自己＋他人

支持職災勞工復工　台南市勞工局補助工作強化交通費

立陶宛捐台2萬劑疫苗　執行署拍賣立陶宛氣泡酒

善用「安心充電」　黃偉哲：共度疫情難關　

高端可抗Delta？　台南藍軍請政府「加倍奉還」美日等國

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

熱血！50歲大叔摩托車一日環島　台語配音人生領悟...用21hrs完成

台南1992平台第4輪預約7萬多人　疫苗僅4萬5千劑

竹市爭取長輩第二劑造冊通知　三大貼心服務不變

迎接降二級第一個周末　林智堅視察動物園防疫措施

太棒了！衛福部苗栗醫院全力以赴　62確診危急個案全數返家

疫情降級毒趴開轟　屏東警查緝斬斷連結

東港安泰醫院籲鄉親打好疫苗　保護自己＋他人

支持職災勞工復工　台南市勞工局補助工作強化交通費

立陶宛捐台2萬劑疫苗　執行署拍賣立陶宛氣泡酒

善用「安心充電」　黃偉哲：共度疫情難關　

高端可抗Delta？　台南藍軍請政府「加倍奉還」美日等國

西南氣流要來了！首波「降雨高峰」時間點出爐　各區雨勢一次看

先探／資金往哪　行情就在哪

先探／航太股的宇宙夢

指考公民法律佔1／3　時事題組「以核養綠、核四」都考到

路迦生醫財報出爐！去年合併營收達1.8億元、年增約18.65%

好市多傳取消「洋蔥、酸黃瓜無限量供應」！業者：還在討論中

進賭場先玩拉霸！幸運男花1美元爽中1930萬　破16年來最高額彩金

高雄特殊交友圈爆極毒傳播者　陳其邁急喊：快找台北神秘X men

和勤產品組合優化帶動獲利躍進　加入鴻海MIH聯盟搶電動車商機

3歲開始演戲…童星消失螢光幕6年！　轉職運動員「出戰東京奧運」

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

地方熱門新聞

花蓮一晚2震！23：21規模4.1地震

新北確診個案到台北健身院永和店？

南投原鄉部落正名　喜獲縣府整修聯外道路大禮

台南小東路地下道淹水40公分

台南男子騙兒生病登門借錢

淡水壯男沒錢繳房租亮刀搶超商　瘦店員：別傷害我

台南17家業者「荷包」大失血

高端可抗Delta？台南藍軍請政府加倍奉還美日

靚車夜衝太吸睛　一看排氣管改裝+車牌假的！

台南地檢署與台南分署聯合法拍會

平鎮棒球場維護差　黃敬平：車亂停+草木枯...

山老鼠盜採肖楠木 偷運被警攔截查獲

警戒降級勇車潮　花蓮部署夜間測速防危險駕駛

台南42歲男子打AZ後12個小時死亡

更多熱門

相關新聞

疫情降二級！飯店業：食宿全包賣得好

疫情降二級！飯店業：食宿全包賣得好

台北市長柯文哲29日宣布，只要每日平均確診者少於10例、不明感染源低於2例，最快下周二（8/3）能開放內用；新北市長侯友宜也說，只要疫情控制得好，新北也可能開放內用，都將視近日疫情狀況因應。對此，飯店業分析，即便餐飲解封，還是先以外帶為主，住房率則在微解封後，平均約2-5成，主要還是卡在疫情的起伏。

73天後再次見客　新竹動物園提醒小心輕放

73天後再次見客　新竹動物園提醒小心輕放

宴客隔板「切西瓜」　未來新生活曝

宴客隔板「切西瓜」　未來新生活曝

廈門飛行員核酸陽　同住3人也中

廈門飛行員核酸陽　同住3人也中

全台森林火災高風險10區曝光　6大原因造成

全台森林火災高風險10區曝光　6大原因造成

關鍵字：

安心充電黃偉哲疫情

讀者迴響

熱門新聞

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

即／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲

不斷更新／全國這2縣市普發現金拼紓困

【心內話】仙女下山來送餐

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

19歲少女訓練「遭鏈球爆頭」昏迷3月逝　奧運夢碎

男神楊勇緯見了她也乖乖！成功男人背後的女人曝光

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

全國疫苗失效案例曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面