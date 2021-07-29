餐廳內用需隔板　黃偉哲：隔板材質不限安心用餐最重要

▲台南市長黃偉哲親自示範餐廳內用之防疫措施，及隔板之使用方式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

對於餐廳內用，台南市長黃偉哲再次強調，若是多人座就必須梅花座及加設隔板，隔板材質不限，無論用壓克力板、珍珠板或紙板都可以，若是單人座一人一位則不需隔板，並鼓勵民眾到有安心內用標章的商家消費。

經發局長陳凱凌說明，為讓民眾能安心在餐廳內用，市府制定了台南市版的餐廳內用準則，業者須落實實聯制、量體溫，並提供顧客酒精消毒，容留人數需以1/2總座位數來控管，同桌者採梅花座且使用隔板、不同桌之桌距及不同桌顧客間應保持1.5公尺以上距離。另外，餐點以個人套餐為主，不共食，桌菜則由服務人員分菜後提供，且為減少人與人接觸防疫，鼓勵使用行動支付，以確保餐飲從業人員與民眾健康。

經發局長陳凱凌說，至於安心內用標章的申請流程，台南市的餐廳商家可用線上Google表單上傳或用紙本寄送資料向經發局申請，經發局收件後，經書面審查及現勘後，如符合規定，經發局即會發給有編碼的安心內用標章給餐廳；如審查不合格，經發局也會持續輔導餐廳補件，而目前台南市已核發50多張安心內用標章。

台南市長黃偉哲感謝佛光山捐贈市府「智慧防疫門」2座，分別設置於永華與民治市政中心，協助市府共同守護市民健康安全，體現團結抗疫精神，降低洽公民眾的風險。黃偉哲感謝佛光山的大力贊助，也期盼在全民齊心抗疫下，可以早日終結新冠肺炎疫情，讓市民盡速恢復正常生活。

「雅頓經典淡香水」