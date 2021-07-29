感謝黃偉哲照顧台南日僑　台南市日本人協會回贈日語繪本

▲台南市日本人協會野崎孝男理事長率領協會幹部一行，拜會黃偉哲市長，除當面感謝黃偉哲對在台南日本人的關懷與照顧，也捐贈50本日語繪本。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市日本人協會野崎孝男理事長率領協會幹部一行，29日拜會黃偉哲市長，除了當面感謝黃偉哲市長對於在台南日本人的關懷與照顧，也將捐贈50本日語繪本給台南市新總圖書館，文化局長葉澤山、新聞及國際關係處長蘇恩恩一同出席與會。

特別戴上感謝日本捐贈疫苗口罩的黃偉哲表示，感謝日本政府三次提供台灣共334萬的疫苗，台南也開放給在地日僑注射，已有70餘位完成施打，加上現在還提供1922疫苗預約平台，日本人可以透過該平台直接預約。

黃偉哲進一步提到，感謝協會捐贈永康新總圖日語繪本，延續日台親善、台日友善的傳統，台南市官方單位及民間團體也很樂於跟協會交流，希望所有在台南就業、創業、就學的日僑都能擁有快樂美好回憶。

野崎孝男理事長表示，在黃市長的領導之下，台南已經1個月以上沒有本土案例，在地日本人可以安心生活，特別感謝市府團隊的合作幫忙。之前黃市長開放讓日僑優先施打疫苗，還幫忙建言中央，讓永久居留的外僑可以領到紓困補助，對我們來說是很大的幫助，再次表達感謝。此次協會會員的日語老師精選繪本送給總圖，盼望能夠成為台日小朋友的交流橋樑。

台南市日本人協會於今年7月13日正式成立，為台灣第一個屬於地方城市的日本人協會，將服務居住在台南市的日本僑民，提供更加安全、安心，活潑且富足的生活環境，今後也將定期舉辦講座及交流活動。

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