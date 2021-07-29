縣市長施政滿意度六都第三　黃偉哲：按正常步調推動市政

▲最新一份2021年縣市長施政滿意度調查，台南市長黃偉哲施政滿意度74％，獲得4.5顆星評比，六都排第三。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

遠見雜誌發佈2021年縣市長施政滿意度調查，台南市長黃偉哲施政滿意度74％，獲得4.5顆星評比，六都排第三。在醫療衛生滿意度方面，台南市83.7％，是全台第四，觀光休閒滿意度82.6％，全台第二、六都第一高，經濟與就業滿意度63.2％，全台第四。

遠見雜誌指出，疫情期間，台南市長黃偉哲，今年施政仍表現亮眼，已接近5星的首長，尤其是觀光休閒滿意度82.6％，是六都第一，經濟與就業滿意度也全台第四，在全台經濟受疫情衝擊之際，仍有如此表現，非常不容易。



據了解，台南市政府去年在疫情影響下，率先推動「防疫安心上工」計畫，提供線上求職求才媒合，另在防疫措施下，辦理4場大型、2場中型就業博覽會及264場小型或單一徵才活動，提供6萬多個工作機會，降低疫情衝擊，增加民眾就業機會，去年失業率是6都最低，勞動參與率則是6都最高。



台南市政府今年已辦理1場大型就業博覽會，另有多場線上徵才，台灣5月陷入艱困疫情，勞動市場再陷動盪，市府改向中央爭取安心上工計畫共1323個職缺。

黃偉哲指出，民調只是參考而已，他覺得還是原先的本務做好，反正現在各家媒體的民調很多元，之前也有一些學者專家做的民調，台南市政府都是參考，推動市政還是按照正常的步調來推動。

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